Animal Crossing – Diese Fische, Meerestiere und Insekten verschwinden bald

In Animal Crossing: New Horizons wechselt auch im Jahr 2021 das monatliche Sortiment an Lebewesen, so auch mit Beginn des neuen Monats Februar. Allerdings müssen sich ACNH-Spieler nicht fürchten, denn die Liste der Fische, Meerestiere und Insekten, die nur noch im Januar gefangen werden können, ist diesmal sehr kurz.

Je nachdem, ob ihr in der nördlichen oder der südlichen Hemisphäre spielt, verschwinden andere Tiere von eurer Insel. Nordhalbkugel-Spieler müssen sich in diesen Monat nur noch schnell zwei Meerstiere sichern, bevor sie verschwinden, Südhalbkugel-Spieler dagegen drei Exemplare.

Möchtet ihr darüber hinaus noch weitere Infos, findet ihr in unserem Fisch-Guide, Insekten-Guide und Meerestier-Guide alles zu Sternis und Uhrzeit der „Animal Crossing: New Horizons“-Tiere.

Animal Crossing im Januar: Liste aller neuen Fische, Insekten und Meerestiere

Nordhalbkugel

Fische

Es verschwinden keine Fische.

Insekten

Es verschwinden keine Insekten.

Meerestiere

Seeohr

Hummer

Südhalbkugel

Fische

Kaulquappe im Meer

Insekten

Honigbiene fliegt umher

Meerestiere

Wakame-Alge

Es ist nicht schlimm, wenn ihr es diesmal nicht schafft alle Meerestiere, Insekten oder Fische rechtzeitig zu fangen. Alle Exemplaren kommen später im Jahr sowieso wieder. Nächsten Monat kommen außerdem neue Tierchen ins Spiel!