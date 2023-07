Ahsoka-Trailer zeigt Großadmiral Thrawn und Rebels-Liebling Ezra Bridger

Die nächste Star Wars-Serie steht in den Startlöchern. Am 23. August 2023 ist es endlich so weit: Ahsoka debütiert mit ihrer eigenen Live-Action-Serie und das exklusiv auf Disney Plus.

Frei nach dem Motto: „Einmal ein Rebell, immer ein Rebell“, gibt es jetzt einen erneuten Blick auf die Serie, denn Disney hat den zweiten Trailer veröffentlicht.

Ok, es stimmt: Hierbei handelt es sich um den Offiziellen Trailer zu „Ahsoka“, denn der erste Trailer war im Grunde „nur“ der Teaser-Trailer. Der ging lediglich fast zwei Minuten, aber Disney eben.

Wir binden euch den offiziellen Trailer an der nachfolgenden Stelle ein und wünschen euch viel Spaß mit dem kleinen Vorgeschmack zur Serie!

Zuvor ist die Community buchstäblich ausgerastet, als sie die ersten Szenen von Sabine Wren im Teaser-Trailer aus der Realfilmserie gesehen haben.

Und auch Hera Syndulla wird ihr Livedebüt in der Ahsoka-Serie feiern. Beide gab es bislang nur in der Animationsserie Star Wars Rebels zu sehen.

Und das ist noch längst alles, was wir in der Serie zu Gesicht bekommen!

Großadmiral Thrawn: Der heimliche Star in Ahsoka

Keine Figur lässt die „Star Wars“-Community so sehr aufhorchen wie der Auftritt von Lars Mikkelsen als Großadmiral Thrawn.

Und nun wissen wir auch, wie er in der Serie wirklich aussieht – also nicht nur von hinten wie im Teaser-Trailer. Er ist im offiziellen Trailer erstmals von vorne und in all seiner Pracht zu sehen.

Ob der Schauspieler das gewaltige Vermächtnis des legendären Rebellengegenspielers adäquat transportieren kann? Hier nochmal ein Blick auf Lars Mikkelsen als Thrawn:

Großadmiral Thrawn in „Star Wars: Ahsoka“. © Disney/Lucasfilm

Cast von Star Wars: Ahsoka – Schauspieler

Wer spielt in der „Star Wars“-Serie Ahsoka eine wichtige Rolle? Es folgt ein kleiner Einblick in den Cast mit den wichtigsten Schauspieler*innen:

Rosario Dawson als Ahsoka Tano

als Ahsoka Tano Natasha Liu Bordizzo als Sabine Wren

als Sabine Wren Wes Chatham als Captain Enoch

als Captain Enoch Hayden Christensen als Anakin Skywalker

als Anakin Skywalker Mary Elizabeth Winstead als Hera Syndulla

als Hera Syndulla Lars Mikkelsen als Großadmiral Thrawn

als Großadmiral Thrawn David Tennant als Huyang

als Huyang Ray Stevenson als Baylan Skoll

als Baylan Skoll Temuera Morrison als Captain Rex

als Captain Rex Ivanna Sakhno als Shin Hati

als Shin Hati Eman Esfandi als Ezra Bridger

als Ezra Bridger Diana Lee Inosanto als Morgan Elsbeth

Schnell wird klar, dass es sich hierbei um das indirekte Rebels-Sequel handelt, das sich so viele über die Jahre gewünscht haben. Die Geschichte der Rebels-Crew geht weiter, nur eben in einer Realfilmserie und mit Ahsoka im zentralen Mittelpunkt.

Ezra Bridger in „Star Wars: Ahsoka“ © Disney/Lucasfilm

„Star Wars“-Fans freuen sich unter anderem auf ein Wiedersehen mit Temuera Morrison als Captain Rex und auf das Live-Action-Debüt von Ezra Bridger, der schließlich von Eman Esfandi verkörpert wird.

Er ist im offiziellen Trailer zu sehen, wenn auch nur als Hologramm. In der Serie wird er dann sicher eine wichtige Rolle im Handlungsverlauf spielen.

Freut ihr euch auf die Ahsoka-Serie? Schreibt es uns in die Kommentare und diskutiert mit uns!