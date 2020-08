Nachdem Age of Empires 2 für eine Definitive Edition überarbeitet wurde und auf Anklang bei den Fans und Kritikern stieß, folgt sogleich der nächste Streich. Noch vor Age of Empires 4 wird es eine Definitive Edition von Age of Empires 3 geben. Es erscheint noch in diesem Jahr.

Diese wurde nun während der ONL der Gamescom 2020 mit einem Trailer bedacht, der die Überarbeitungen des Spiels in seiner Fülle aufzeigt.

Age of Empires 3 Definitiv Edition ist definitiv besser!

Allem voran wird die neue Version mit einem 4K-Ultra-HD-Update daherkommen, um besonders detailreiche Schlachten bei der bestmöglichen Auflösung aufzuzeigen. Die Audiokulisse und die Grafik wurden überarbeitet, genauso wie das Benutzerinterface. Auf den ersten Blick wirkt es um einiges schöner als das Original, dem Zeitgeist entsprechend.

Inhaltlich gibt es keine Neuerungen an den Kampagnen. Allerdings könnt ihr trotzdem mit allen alten Zivilisationen des originalen Ablegers und sogar neuen spielen. Neu sind die Sweden und Inkas.

Bei den Zivilisationen gibt es ein paar Anpassungen. Die amerikanischen Ureinwohner wurden beispielsweise überarbeitet. World’s Edge hat wohl Berater konsultiert, um die Geschichte und Kultur besser darzustellen und festzuhalten.

Zwei neue Spielmodi sind ebenfalls enthalten. Die Historical Battles und The Art of War. Letzteres sind Missionen, die eine Herausforderung darstellen sollen und bei den historischen Schlachten werden wohl einige bekannte Schlachten nachempfunden.

Abschließend gibt es einen Cross-Platform-Multiplayer, der wohl selbsterklärend sein dürfte.

„Age of Empires 3 Definitiv Edition“ erscheint am 15. Oktober für Steam und im Microsoft Store. Außerdem wird das Spiel ein Teil des Xbox Game Pass auf dem PC. Auf Steam könnt ihr das Spiel jetzt für 19,99€ Euro vorbestellen.

Hier geht es zur Age of Empires 3 Definitive Edition auf Steam!

Age of Empires Definitive Edition: Macht das Strategiespiel heute noch Spaß?

Und hier lest ihr, wie sich die überarbeitete Version von Age of Empires in unserem Test schlägt und hier, was Age of Empires 2 Definitiv Edition drauflegt.