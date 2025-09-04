Abyssus – Der perfekte Roguelite-Shooter zur Überbrückung bis Borderlands 4

Abyssus ist ein aufregender neuer Roguelite-Shooter, der sich perfekt als Appetithappen für Borderlands 4 eignet. Dieses Spiel kombiniert die Elemente eines Multiplayer-First-Person-Shooters mit Roguelite-Elementen und bietet ein einzigartiges Spielerlebnis, das durch seine tiefseeartige Ästhetik besticht. Du kämpfst gegen aztekisch inspirierte Götter, während du mit einer Vielzahl von Waffen wie einem WW1-Repetiergewehr oder einem Tesla-Gewehr ausgestattet bist.

Einzigartige Gameplay-Elemente

Was macht Abyssus so besonders? Abyssus bietet dir eine spannende Mischung aus Bewegung und Kampf. Du kannst von Anfang an sprinten und doppelspringen, während du gegen explodierende Haie und andere Feinde kämpfst. Die Bosskämpfe sind herausfordernd und erinnern an MMO-Raid-Bosse oder Bullet-Hell-Muster. Diese Herausforderungen sind anfänglich überwältigend, aber mit der Zeit lernst du, sie zu meistern.

Das Spiel bietet eine Vielzahl von zufälligen „Segen“, die du an deine Waffen anbringen kannst. Diese Segen reichen von Feuer, das Feinde entzündet, bis hin zu einzigartigen Kräften wie Ozean, das eine Legion magischer Tentakel beschwört. Diese Kombinationen machen jeden Durchlauf zu einem neuen Abenteuer.

Wiederholbarkeit und Langzeitspielspaß

Wie hält Abyssus langfristig das Interesse aufrecht? Obwohl Abyssus nach etwa acht Stunden Spielzeit alle Waffen und die meisten Upgrades freischaltet, bietet es noch viel Raum für weitere Herausforderungen. Wie in Hades kannst du eine Vielzahl von Modifikatoren nutzen, um den Schwierigkeitsgrad zu steigern und das Spiel immer wieder neu zu erleben.

Es gibt jedoch noch Raum für Verbesserungen. Momentan wiederholen sich die Dungeon-Ebenen und Bosskämpfe in derselben Reihenfolge, was die Abwechslung etwas einschränkt. Die Entwickler planen jedoch, zukünftige Updates einzuführen, die das Spielerlebnis noch spannender gestalten sollen.

Perfekt für kurze Spielsessions

Warum ist Abyssus ideal für zwischendurch? Für all jene, die nicht die Zeit oder den Willen haben, sich monatelang an Spiele wie Baldur’s Gate 3 zu binden, bietet Abyssus die perfekte Abwechslung. Es ist ideal für Abende, an denen nicht alle Mitglieder deiner Koop-Gruppe anwesend sein können, oder einfach, um die Zeit zwischen größeren Spieleveröffentlichungen zu überbrücken.

Mit seiner einzigartigen Mischung aus Schießen und Roguelite-Elementen bietet Abyssus ein unterhaltsames und herausforderndes Erlebnis, das du immer wieder genießen kannst, ohne dich auf lange Sicht festlegen zu müssen.

Was denkst du über Abyssus? Hast du es schon ausprobiert oder planst du, es zu spielen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!