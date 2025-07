Abiotic Factor ist neu im PS Plus – Warum ist es das perfekte Juli-Highlight?

PlayStation Plus hat im Juli 2025 ein neues Highlight zu bieten: Das Spiel Abiotic Factor steht ab sofort für Abonnenten der PS Plus Extra und PS Plus Premium zur Verfügung. Dieses Survival-Crafting-Spiel, das sowohl im Einzelspielermodus als auch mit bis zu fünf weiteren Mitspielern erlebt werden kann, wird von Deep Field Games entwickelt und von Playstack veröffentlicht. Es ist das zweite Projekt des Entwicklers, nachdem sie 2020 Unfortunate Spacemen veröffentlicht haben.

Was macht Abiotic Factor zu einem der besten Spiele im Juli?

Was hebt Abiotic Factor von anderen Spielen ab? Abiotic Factor hat sich durchweg positive Kritiken verdient. Auf Steam erhält es mit einer beeindruckenden Zustimmungsrate von 96% die Bewertung „Überwältigend positiv“. Diese Wertung basiert auf fast 25.000 Nutzerbewertungen. Auf dem PlayStation Store erzielt das Spiel ebenfalls eine hohe Bewertung von 4,4 von 5 Sternen nach 1.400 Rezensionen.

Die Spieler loben insbesondere die kreative Umsetzung des Survival-Crafting-Genres und die Möglichkeit, das Spiel sowohl allein als auch in einer Gruppe von bis zu sechs Spielern zu erleben. Die Handlung spielt in einer unterirdischen Forschungseinrichtung, die von paranormalen und militärischen Bedrohungen heimgesucht wird. Spieler müssen in dieser chaotischen Umgebung überleben und sich gegen die größten Gefahren des Universums behaupten.

Welche Vorteile bietet die PS Plus Mitgliedschaft?

Warum lohnt sich eine Mitgliedschaft bei PS Plus Extra oder Premium? Abonnenten von PS Plus Extra und Premium profitieren nicht nur von der kostenlosen Bereitstellung von Abiotic Factor, sondern sparen auch den regulären Kaufpreis von 34,99 Euro im PlayStation Store. Das Spiel ist aktuell nur für die PlayStation 5 verfügbar, was bedeutet, dass PS4-Besitzer leider leer ausgehen.

Während es unklar ist, wie lange Abiotic Factor im PS Plus Extra und Premium verfügbar sein wird, ist es dennoch ein großartiges Angebot für diejenigen, die die höheren Mitgliedschaftsstufen nutzen. Ähnlich wie bei den Angeboten von Xbox Game Pass werden solche Deals oft geheim gehalten, bis sie verfügbar sind, und die Dauer der Verfügbarkeit wird selten im Voraus bekanntgegeben.

Ein Blick auf die PlayStation Plus Geschichte

Wie hat sich PlayStation Plus im Laufe der Jahre entwickelt? PlayStation Plus, eingeführt im Juni 2010, ist ein Premium-Abonnementservice, der Zugang zu exklusiven Inhalten, kostenlosen Spielen, regelmäßigen Rabatten im Store und frühem Zugang zu kommenden Spielen bietet. Die Einführung der höheren Mitgliedschaftsstufen Extra und Premium hat zusätzliche Vorteile und Spieleoptionen gebracht, die auf die Bedürfnisse verschiedener Spieler abgestimmt sind.

Mit dem Ziel, den Spielern ein umfassenderes Spielerlebnis zu bieten, hat Sony kontinuierlich an der Verbesserung von PlayStation Plus gearbeitet. Die Integration von PlayStation Now in PlayStation Plus Premium im Jahr 2022 ist ein Beispiel dafür, wie Sony seinen Abonnenten durch Cloud-Gaming und Streaming-Dienste noch mehr Möglichkeiten bietet.

Was hältst du von Abiotic Factor und der neuesten Ergänzung des PlayStation Plus Angebots? Teile deine Meinung in den Kommentaren!