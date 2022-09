7 vs. Wild Staffel 2: Warum hat Knossi die Zigaretten mitgenommen?

Die Kandidat*innen der zweiten Staffel 7 vs. Wild sind auf der Insel angekommen und nun für circa zwei Wochen offline. In dieser Zeit bekommen sie eine Sicherheitseinweisung und müssen eine Woche mit ihren ausgewählten Gegenständen in der Wildnis der Tropen überleben.

Knossis gewählte Gegenstände haben dabei für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Er durfte sieben Dinge mitnehmen und hat sich neben sechs offensichtlich nützlichen Gegenständen, für Zigaretten entschieden. Für diese Wahl haben ihn viele belächelt, doch welchen Nutzen haben sie?

Knossi: Zigaretten statt Schlafsack

In einem YouTube-Video von SurvivalMattin packt Knossi zusammen mit seinem Trainer die finalen Gegenstände zusammen, die er mit auf die Insel nehmen will. Einige Gegenstände sind dabei schon fest eingeplant. Über andere muss hingegen noch genauer entschieden werden.

Für die Hängematte mit Moskitonetz ist während des Livestreams mit Martin und Otto schon entschieden worden, da der Biwaksack gestrichen wurde. Ein Messer, Paracord und ein Wasserfilter waren von vornherein sicher.

Beim Feuerstahl galt es noch den Richtigen zu finden. Damit waren sechs Gegenstände entschieden. Die letzte Wahl musste zwischen den Zigaretten und einem Schlafsack getroffen werden.

7 vs. Wild mit Zigaretten gewinnen?

Die Zigaretten sollten für Knossi vorerst nur einen psychologischen Effekt haben. Da der Streamer starker Raucher ist, wird er schnell ein Nikotindefizit erreichen. Die Kippe am Abend könnte ihn motivieren, es durch den Tag zu schaffen. Zudem deckt sie zumindest einen kleinen Teil seines Nikotinbedarfs.

Durch Tipps aus der Community versuchen sie nun, sich die Zigaretten auch anders zunutze zu machen. Mit dem Filter solle sich ein Feuer leicht entzünden lassen. Und das funktioniert auch in der Praxis tatsächlich sehr gut. So kann Knossi die Zigaretten zusätzlich dazu verwenden, wenn er keinen Zunder findet, um ein Feuer zu machen. Der Filter brennt länger als gedacht und gibt den Kippen somit einen neuen Verwendungszweck.