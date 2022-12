7 vs. Wild: Nova entgeht nur knapp einer Katastrophe

Anders als in Staffel 1 von 7 vs. Wild, wurden die Kandidaten in der zweiten Staffel mit einem Helikopter zu ihren Locations geflogen. Für Nora endete die Aussetzung allerdings beinahe in einer Katastrophe. Was war passiert?

Die zweite Staffel von „7 vs. Wild“ ist noch in vollem Gange und die übrig gebliebenen Kandidat*innen kämpfen weiterhin mit den widrigen Bedingungen und messen sich gegenseitig in herausfordernden Tages-Challenges.

Riskanter Sprung aus dem Helikopter

Für Nova, die bereits ausgeschieden ist, hätte das Abenteuer jedoch beinahe ein jähes Ende gefunden. Wie die Teilnehmerin in einem Interview mit Edeltalk erzählte, hätte der Sprung aus dem Helikopter für sie verheerende Folgen haben können.

So verriet Nova ihren Interview-Partnern Dominik und Kevin, dass der Helikopter beim ersten Anlauf viel zu Nahe an einem Riff geflogen sei. Die herausragenden Steine waren in der ersten Folge von „7 vs. Wild“ kaum zu sehen, hätten der Kandidatin bei einem Absprung jedoch einige Unannehmlichkeiten bescheren können.

Nova entkam nur knapp dem Unglück

Laut Nova, habe das Team die drohende Gefahr allerdings noch rechtzeitig erkannt und den Helikopter für ihren Absprung neu positioniert.

„Der Helikopter hat halt so angehalten […] und ich dacht mir so, oh Meister, das ist aber ganz schön nahe so am Riff dran, da an den Steinen, die da raus kommen.“ – berichtet Nova.

Auch Novas Mutter, die bei dem Interview dabei war, denkt mit gemischten Gefühlen an die Zeit zurück und erzählt, wie sie von dem Beinahe-Unglück ihrer Tochter erfahren hat: „Wie bitte? […] Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mir ist mein Herz in die Hose gerutscht.“

Nova bereut ihre Teilnahme an 7 vs. Wild nicht

Dennoch blickt Nova positiv auf ihre Teilnahme an „7 vs. Wild“ zurück und ist dankbar, dass sie als Kandidatin ausgewählt wurde. „Für mich war das ne so krasse Erfahrung und es war so besonders, und ich würde diese ganze Erfahrung als Ganzes gerne so stehen lassen.“

Für und ist das Survival-Abenteuer jedoch noch nicht vorbei. Morgen erscheint die 12. Folge von „7 vs. Wild: Panama“. Alle Sendetermine findet ihr in unserem Episoden-Guide. Wird Knossi Nova folgen und als zweiter Kandidat den Code Yellow senden?