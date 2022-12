7 vs. Wild Panama Folge 11: Steht Knossi kurz vor dem Abbruch?

Die elfte Folge 7 vs. Wild Panama hat es in sich. Einige Kandidaten müssen ihr Shelter neu aufbauen und die nächste Tageschallenge steht an. Zu Beginn der Folge ahnt noch niemand, dass Knossi später kurz davor sein wird, abzubrechen. Wie es dazu kommt, dass es Knossi so schlecht geht, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Die ewigen Themen: Shelterbau und Challenges

Die Flut scheint jeden Abend höher zu steigen. Die Kandidaten versuchen die wichtigsten Dinge in Sicherheit zu bringen. Erst bei Tageslicht können sie ihre Schlafplätze umbauen. Sabrina, Joris und Fritz ziehen mit ihren bereits gebauten Konstruktionen an einen vor der Flut geschützten Ort.

Die Challenge ist ebenfalls eine Herausforderung für viele. Einen massiven Holzwüfel mit einer selbstgebauten Waffe in zwei gleich große Hälften zu zerteilen, bringt viele an ihre Grenzen. Joris und Otto haben es geschafft, auch wenn die Teile fernab von gleich groß sind. Knossi hat bei dieser Aufgabe mehr Probleme als sonst und gibt auf.

Körperliche und mentale Limits: Wird Knossi abbrechen?

In den letzten Folgen war Knossi derjenige, der Kraft aus geschafften Challenges, geöffneten Kokosnüssen und der abendlichen Zigarette gezogen hat. Eine gescheiterte Challenge, die Kokosnuss, die so schlecht war, dass er sich übergeben musste, seine Zahnschmerzen und der einsetzende Regen schlagen ihm schwer auf die Psyche.

Trotzdem versichert er den Zuschauer*innen:

„Ich bin nicht vorm Drücken, überhaupt in keinem Moment bin ich vorm Aufgeben oder vorm Drücken, überhaupt nicht.“

Am Ende der Folge scheinen ihm die Probleme jedoch über den Kopf zu wachsen. Seine Einstellung hat sich um 180 Grad gedreht.

„Scheiß drauf Digga. Ich drück den Knopf, wir gehen heim. Ich drück JETZT den Knopf, wir gehen heim“

Es ist nicht mehr zu sehen, ob Knossi dem Team wirklich einen Code Yellow sendet. Seine Stimmungsschwankungen waren seit Tag eins ein präsentes Thema. Er könnte sich jeden Moment wieder aufraffen und weitermachen.