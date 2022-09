Gegenstände: 7 vs. Wild Staffel 2 – Mit diesen Items stellen sich die Teilnehmer den Tropen

Bis zum 24. August mussten alle Teilnehmer/innen von 7 vs. Wild ihre Gegenstände abgeben. Nun hat Fritz Meinecke ein Video veröffentlicht, in dem er die Auswahl seiner Kontrahenten vorstellt. Die eine oder andere Überraschung ist auf jeden Fall dabei.

Gegenstände in 7 vs. Wild Staffel 2: Wer hat was dabei?

Dieses Jahr wurde die Verteilung der Gegenstände anders angegangen als in der ersten Staffel. Noch einmal zur Erinnerung: Basierend auf der Selbsteinschätzung in den Tierlisten, durfen die Kandidat*innen unterschiedlich viele Gegenstände mitnehmen.

Viele Möglichkeiten wurden im Vorhinein stark diskutiert. So gab es eine Kontroverse bezüglich Frauenhygieneartikeln, Knossi und sein Trainer SurvivalMattin haben scheinbar einen Wallhack entdeckt und Otto Karasch wollte seine Zuschauer entscheiden lassen, welchen Gegenstand er mit in die Tropen nimmt.

Im Folgenden findet ihr die Listen mit den Gegenständen der jeweiligen Teilnehmer, sortiert nach Anzahl der erlaubten Gegenstände:

Otto Karasch:

Machete mit Tragevorrichtung

Fritz Meinecke:

Machete mit Tragevorrichtung

Wildcard Joris:

Machete mit Tragevorrichtung

Gefäß mit Deckel

Feuerstahl

Starletnova:

Beil mit Schutzkappe

Wasserfilter

Feuerstahl

Biwaksack

Sabrina Outdoor:

Messer mit Tragevorrichtung

Wasserfilter

Feuerstahl

30 Meter Paracord

Sascha Huber:

Machete mit Tragevorrichtung

Wasserfilter

Feuerstahl

30 Meter Paracord

Hängematte

Knossi:

Messer mit Tragevorrichtung

Wasserfilter

Feuerstahl

30 Meter Paracord

Hängematte mit Moskitonetz (zählt als zwei Gegenstände)

sieben Zigaretten

Ein spannendes Thema waren die Gegenstände von Fritz und Otto. Die beiden haben sich im Endeffekt jeweils für eine Machete entschieden. Alles andere scheint für sie ersetzbar. Ebenfalls interessant zu sehen ist, dass Starletnova statt einem Messer ein Beil mitnimmt und Knossi die Zigaretten einem weiteren praktischen Gegenstand vorgezogen hat. Ob ihm das noch zum Verhängnis wird?

Was sagt ihr zu der Auswahl der Kandidaten? Welche Gegenstände hättet ihr in der jeweiligen Situation mitgenommen? Schreibt es uns gern in die Kommentare!