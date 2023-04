7 vs. Wild: Fritz Meinecke kündigt 3. Staffel mit riesigen Veränderungen an

Nun also doch: Nachdem Initiator Fritz Meinecke im vergangenen Jahr erklärt hat, dass es keine 3. Staffel von 7 vs. Wild geben wird, bestätigt er gestern via YouTube, dass das Erfolgsformat nun doch fortgesetzt wird.

Fans haben monatelang gehofft, dass der Abenteurer seine Aussage, über das Aus des Formats, nicht Ernst meinen würde. So liegt nun die Vermutung nahe, dass er sich damit tatsächlich nur einen Scherz erlaubt habe. Seine Meinungsänderung hat jedoch gute Gründe.

„Wir haben keinen Bock auf eine 3. Staffel, wenn wir so weiter arbeiten müssen“

Wie Meinecke erklärt, hatte das Produktionsteam „extreme Probleme mit der Finanzierung“. Die Anmietung einer kompletten Insel, inklusive Hacienda mit zugehörigem Personal schlug ordentlich zu Buche. Hinzu kamen die notwendigen Transportmittel in Form von Booten und insgesamt 4 Helikoptern. Überdies gab es erhebliche Probleme mit (Werbe-)Partnern.

In seinem aktuellen Video kündigt der YouTuber nun nicht nur Staffel 3 an, sondern läutet damit zugleich die Vorbereitungsphase des erfolgreichen Survival-Formats ein und verspricht: „Dieses Jahr wird alles anders.“

Wann startet 7 vs. Wild Staffel 3?

Die neuen Folgen werden in diesem Jahr, wie auch 2022, im November und Dezember ausgestrahlt. Am Rhythmus wird sich ebenfalls nichts ändern. Das Wichtigste für die Zuschauer*innen: „7 vs. Wild ist und bleibt […] kostenlos“, so Meinecke.

Neu ist hingegen der offizielle YouTube-Kanal von „7 vs. Wild“, auf dem nicht nur die neuen Folgen ausgestrahlt werden sollen. Schon jetzt finden sich hier das Uncut-Material von Staffel 2 aus Panama. Um ordentlich Traffic zu generieren startet das ganze mit Fanliebling Knossi.

Welche Neuerungen wird es geben?

Der YouTube-Kanal von Fritz Meinecke wird indes das Sprachrohr für das „Community-Projekt“ bleiben. Hier werden alle Themen rund um die Fortsetzung behandelt:

Location

Besonderheiten der Staffel, inklusive „Veränderungen im Grundkonzept“

neue Gegenstandregel

Teilnehmerbekanntgabe

Infos zur Wildcard, die auch in diesem Jahr wieder vergeben wird.

Bereits heute soll ein weiteres Video mit der grundlegenden Regeländerung kommen und Meinecke verspricht: „Es wird alles anders als in Staffel 1 und 2“. Selbstverständlich werden wir euch zeitnah über alle Neuigkeiten informieren.