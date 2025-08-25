20 % Rabatt für Top-Spiel Blue Prince im PS Store – nur bis September 2025

Ein 2025 Game of the Year Anwärter hat gerade seinen zweiten Rabatt im PlayStation Store erhalten. Der neue Rabatt beträgt nur 20 %, aber dies ist der größte Rabatt, den das PS5-Spiel bisher erhalten hat, und senkt den Preis des GOTY-Anwärters von 29,99 € auf 23,99 €. Dieses Angebot ist exklusiv im PlayStation Store verfügbar und läuft nur bis zum 4. September 2025.

Exklusiver Rabatt auf Blue Prince

Warum ist Blue Prince so besonders? Blue Prince, entwickelt von Dogubomb und veröffentlicht von Raw Fury, hat sich als außergewöhnliches Puzzle-Abenteuer etabliert. Mit einer beeindruckenden Bewertung von 92 auf Metacritic ist es das zweitbestbewertete Spiel des Jahres 2025, nur hinter Clair Obscur: Expedition 33. Die Frage, wie viele Game of the Year Awards es gewinnen wird, bleibt offen, aber es wird sicherlich in den Gesprächen bleiben, es sei denn, mehrere Spiele auf ähnlichem Niveau erscheinen noch in diesem Jahr.

Für diejenigen, die Blue Prince noch nicht kennen: Es handelt sich um ein Puzzle-Abenteuer, bei dem du Mt. Holly, ein mysteriöses Herrenhaus mit sich verändernden Räumen, besuchst. Deine Aufgabe ist es, das Layout des Herrenhauses zu gestalten, indem du auswählst, welcher Raum sich hinter jeder geschlossenen Tür befindet. Am Ende des Tages wird der Grundriss des Herrenhauses zurückgesetzt, und manchmal können sich auch die Inhalte der Räume ändern. Die Hauptspielzeit beträgt etwa 15-20 Stunden, aber mit Nebeninhalten kann sie sich auf 30 bis 35 Stunden verlängern. Komplettisten sollten mit etwa 100 Stunden rechnen.

PlayStation Store Angebote

Welche weiteren Angebote gibt es im PlayStation Store? Der PlayStation Store bietet derzeit Hunderte von reduzierten PS5- und PS4-Spielen an. Wenn dich das Angebot von Blue Prince nicht interessiert oder du das Spiel bereits besitzt, gibt es viele andere Optionen. Zum Beispiel ist eines der besten PS3-Spiele aller Zeiten derzeit für nur 1 € erhältlich. Ein großartiges Horrorspiel ist sogar noch günstiger und kostet nur 0,59 €.

Es ist erwähnenswert, dass Blue Prince über PS Plus Extra und PS Plus Premium verfügbar ist, wenn du eines dieser Abonnements hast. Mit PS Plus Essential ist es jedoch nicht kostenlos.

Spielzeit und weitere Empfehlungen

Wie lange dauert ein vollständiger Durchlauf von Blue Prince? Die Hauptgeschichte von Blue Prince erfordert etwa 15-20 Stunden Spielzeit. Wenn du dich auch den Nebeninhalten widmest, kannst du mit einer Gesamtdauer von 30 bis 35 Stunden rechnen. Für Spieler, die alles im Spiel entdecken möchten, sind etwa 100 Stunden notwendig. Nach dem Durchspielen könnte es sich lohnen, eine kuratierte Liste von Spielen zu erkunden, die speziell nach Blue Prince empfohlen werden.

Wir möchten von dir hören! Was hältst du von Blue Prince und den aktuellen Angeboten im PlayStation Store? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns.