Während der Opening Night Live der digitalen Gamescom 2020 durften wir einen Blick auf den Point-&-Click-Thriller 12 Minutes werfen, dessen Handlung in einem einzigen Apartment stattfinden und mit einer spannenden Geschichte überzeugen soll.

Eine unübliche Wahl für ein Setting, zugegeben. Doch womöglich ist es gerade das, was die Spieler aufhorchen lässt. Der erste Teaser-Trailer, der bereits während der E3 2019 veröffentlicht wurde, ließ auf ein Spiel der etwas anderen Art hoffen. Und tatsächlich sieht man das, was nun mit dem Cast-Reveal-Trailer bestätigt wurde, auch nicht allen Tagen – wie die Jugendkultur heute zu sagen pflegt.

12 Minutes mit Staraufgebot aus Hollywood

Der Cast von „12 Minutes“ von Entwickler Luis Antonio und Publisher Annapurna Interactive basiert auf äußerst bekannte und bemerkenswerte Schauspieler, die wohl jeder von euch kennen dürfte.

Alle voran ist Daisy Ridley an Bord, die jeder spätestens seit Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht auf dem Schirm haben sollte. Sie spielt die angehende Kämpferin fürs Licht, Rei, die in der „Star Wars“-Sequel-Trilogie eine besondere Rolle verkörpert. Wenn euch ihre Stimme geläufig ist, werdet ihr sie in „12 Minutes“ wiedererkennen.

Zudem ist Willem Dafoe mit von der Partie. Der Schauspieler verkörpert einen äußerst glaubhaften Vincent van Gogh in der Biografie des Malers, „Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit“. Andere kennen ihn aus dem Kinofilm „Spider-Man“. Jüngst war er in „Der Leuchtturm“ zu sehen, der gute Kritiken einfahren konnte.

Und zu guter Letzt spielt sogar James McAvoy mit, der in diversen X-Men-Filmen als Charles Xavier zu sehen ist oder bereits Thriller-Erfahrung in „Split“ sammeln konnte.

Sicher, ein Cast aus Hollywood muss nichts heißen. Aber dass solche Hollywood-Größen mitwirken, lässt den Top-Down-Thriller im Vorfeld schon ein wenig spannender wirken. Bei Death Stranding war das recht ähnlich. Und was ist daraus geworden? Norman Reedus, Mads Mikkelsen und weitere Darsteller konnten auf ganzer Linie überzeugen.

Auch der Cast von „12 Minutes“ ist dahingehend spannend, weil alle Schauspieler in der Vergangenheit mit ihrem Talent überzeugen konnten.

Otto listet PS5 Digital Edition mit 2 TB großer Festplatte

Die Story von 12 Minutes

Aber worum geht es eigentlich in 12 Minutes? Inhaltlich soll es sich bei dem Point-&-Click-Thriller um ein augenscheinlich normales Familienleben handeln. Ein Mann und seine Frau wohnen in einem Apartment. Doch spätestens nachdem ein Polizist an der Tür klingelt, wird klar, dass nicht alles so ist, wie es scheint.

Der Twist: Der Polizist wird handgreiflich und nach diesem Überfall auf die Frau passiert etwas sehr Mysteriöses. Die Hauptfigur wird immer wieder 12 Minuten zurück in die Zeit versetzt. Alles beginnt also von vorn – wahrscheinlich so lange, bis eine Zeitschleife durchbrochen wird?

Wir behalten den Titel auf jeden Fall im Blick und sehen uns zum Release des Spiels an, was die Entwickler hier aus dem Hut zaubern. Der Titel erscheint 2020 für PC und Xbox One und Xbox Series X.

Werdet ihr „12 Minutes“ eine Chance geben? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns!