Pokémon Legenden Arceus vorbestellen bei diesen Shops – Preorder-Guide

The Pokémon Company hat den Release-Termin zu Pokémon Legenden Arceus bestätigt. Das Pokémon-Spiel von Game Freak feiert am 28. Januar 2022 den offiziellen Release. So dürft ihr ab diesem Datum auch in Deutschland auf das viel verändernde Abenteuer der Pokémon-Reihe zugreifen.

Und ihr könnt das Spiel ab sofort bei einigen ausgewählten Onlineshops vorbestellen. Die Preise schwanken diesbezüglich ein wenig. Während einige Shops wie Amazon 69,99€ für den Titel verlangen, gibt es das Spiel auch schon für 59,99€, beispielsweise bei Otto. Wenn ihr es früh kaufen möchtet, damit es rechtzeitig zum Release zu euch nach Hause geliefert wird, habt ihr ab sofort die Gelegenheit dazu:

Was ist Pokémon Legenden Arceus?

In „Pokémon Legenden Arceus“ findet eine kleine Revolution statt. Denn es geht weg von den rundenbasierten Kämpfen, wie wir es noch aus den vorangegangenen Teilen bis Pokémon Schwert und Schild kannten.

Es ist im Kern ein Action-RPG-Adventure. Heißt, dass die RPG-Elemente grundsätzlich erhalten bleiben, aber alles in Richtung Action-Adventure geht! Das spiegelt sich unter anderem darin wider, dass das Spiel auf eine Open World setzt und noch viel wichtiger: Pokémon-Kämpfe in Echtzeit!

Um ein Pokémon zu fangen, müssen wir uns in „Pokémon Legenden Arceus“ an eines heranschleichen und in der richtigen Situation den Pokéball werfen. Dann beginnt der Echtzeitkampf mit den zauberhaften Wesen. Es ist also kein Vergleich zu einem anderen Pokémon-Spiel, was es zu einem spannenden Neueintrag im Franchise macht!

Wichtig ist außerdem, dass wir hier mehr über die Sinnoh-Region erfahren. Es ist im Grunde so etwas wie ein Prequel, denn es spielt Hunderte Jahre vor den Hauptteilen Pokémon Diamant und Perle. Wir erforschen das Geheimnis um das Mysteriöse Gott-Pokémon Arceus. Man sagt, es habe die Pokémon-Welt mitsamt allen Pokémon erschaffen. Ein spannender Ansatz?