In der Komplettlösung auf PlayCentral.de zu „Pokémon Schwert und Schild“ begleiten wir euch durch die Kampagne, verraten euch, wo ihr versteckte Items findet, wo sich seltene Pokémon fangen lassen, wie die Dyna-Raids funktionieren und noch vieles mehr.

In Pokémon Schwert und Schild stehen euch eine Menge Möglichkeiten zur Verfügung. Vom klassischen Jagen und Fangen allerlei Pokémon-Typen, über die neuen Dyna-Raids und Shiny-Hunting, bis hin zu versteckten Items, dem Currydex und Kämpfen gegen Arenaleiter. In unserer Komplettlösung verraten wir euch, wie ihr die Story bewältigt, wie ihr Nebenaufgaben löst, wo sich interessante Dinge finden lassen und wie ihr die anderen Trainer besiegt.

Pokémon Schwert und Schild: Starter-Pokémon wählen, Route 1 und Pokédex in Brassbury – Lösung 1

Furlongham

Willkommen in Furlongham, eurem Heimatdorf, welches südlich von Route 1 liegt. Hier startet euer Abenteuer, als Champ in spe. Zu Beginn eurer Reise müsst ihr nicht viel mehr tun, als ihr bestimmt schon aus anderen Pokémon-Abenteuern kennt. Sucht euer Zimmer auf, welches sich hinter der Küche befindet, wo ihr eure Mom antreffen könnt. Schnappt euch die Mütze und die Leder-Reisetasche, bevor ihr schließlich das Haus verlasst.

Alle Items (Abseits von Strickmütze und Leder-Reisetasche), die ihr in eurem Heimatdorf finden könnt, befinden sich bereits von Anfang an in eurem Besitz, müssen also nicht erst gesucht werden. Dazu gehören:

3x Trank

Abenteuerfibel

Angel

Bequemes Shirt

Streifen-Shirt (Rot)

Streifen-Shirt (Blau)

Skinny Hose (Schwarz)

Lange Socken (Weiß)

Brille mit dickem Rahmen (Rot)

Brille mit dickem Rahmen (Blau)

Schlichte Handschuhe (Rot)

Schlichte Handschuhe (Blau)

Geht zu Hop und sprecht mit eurem Freund, bevor ihr ihm in das Haus seiner Mutter folgt. Hops Zuhause ist das erste Haus auf der rechten Seite, unterhalb des Pfads, der von eurem Haus wegführt. Ihr erkennt es leicht an dem Pokémon-Platz neben dem Schuppen. Nach einem kurzen Gespräch geht es wieder raus und ihr folgt Hop abermals. Lauft dafür einfach weiter den Weg entlang, der links von Hops Haus in das Dorf führt.

Starter-Pokémon

In Brassbury angekommen wartet ihr einfach die Ereignisse und die Ankunft von Delion ab. Nach einem kurzen Gespräch und der Einführung der drei Starter-Pokémon, Chimpep, Hopplo und Memmeon, müsst ihr euch für eines der drei putzigen Miniaturmonster entscheiden. In unserem separaten Guide erfahrt ihr, welche Stärken und Schwächen die drei Starter haben, welche Entwicklungen ihr zu erwarten habt und welche Attacken die kleinen Biester lernen können.

Pokémon Schwert und Schild: Guide: Die drei Starter-Pokémon und ihre Entwicklungen

Chimpep

Dieser kleine Affe ist ein Pokémon vom Typ Pflanze, der über die Fähigkeiten Notdünger und Gras-Erzeuger verfügt. Es hat eine Basiswertsumme von 310, mit starken Werten in Initiative (65) und Angriff (65). Aufgrund seiner Natur ist Chimpep schwach gegenüber Gegnern des Typs Feuer, Eis, Gift, Flug und Käfer, welche alle doppelten Schaden anrichten. Im Vorteil ist der kleine Kerl jedoch, wenn ihr gegen die Typen Pflanze, Wasser, Elektro und Boden kämpft, die ihm lediglich halben Schaden zufügen. Seine Entwicklungen sind Chimstix und Gortrom.

„Der Rhythmus, den es mit seinem besonderen Schlägel erzeugt, verbreitet Schallwellen, die Pflanzen neue Vitalität verleihen können.“

Hopplo

Der schnellste kleine Hase der Welt ist vom Typ Feuer und verfügt über die Fähigkeiten Großbrand und Libero (Versteckte Fähigkeit). Feuer bekommt wie immer nur halben Schaden durch Gegner des Typs Pflanze, Feuer, Eis, Käfer, Stahl und Fee, erhält jedoch doppelten Schaden durch Wasser, Boden und Gestein. Hopplo hat die beiden Entwicklungsstufen Kickerlo und Liberlo, welche ebenfalls vom Typ Feuer sind. Seine letzte Attacke erlernt das Kaninchen auf Stufe 36. Hierbei handelt es sich um die Attacke Risikotackle vom Typ Normal.

„Erhöht es durch Rennen seine Körpertemperatur, strömt Feuer-Energie durch seinen Körper. Dann kann es seine wahre Kraft entfesseln.“

Memmeon

Dieses kleine Chamäleon ist vom Typ Wasser und beherrscht die Fähigkeiten Sturzbach sowie Superschütze (Versteckte Fähigkeit). Seine stärksten Werte sind die Initiative (70) und der Spezial-Angriff (70). Durch Feuer, Wasser, Eis und Stahl erhält es lediglich halben Schaden, durch Pflanze und Elektro jedoch Doppelten. Memmeon kann sich in Phlegleon weiterentwickeln, welches wiederum zu Intelleon werden kann.

„Wird seine Haut feucht, ändert sich ihre Farbe. Dies dient ihm zur Tarnung, da man es dann nicht mehr sehen kann.“

Kampf gegen Hop

Sobald ihr euer Starter-Pokémon ausgewählt und die Ereignisse danach verfolgt habt, kommt es zum ersten Trainings-Kampf mit Hop. Egal für welches Miniaturmonster ihr euch entschieden habt, der Kampf sollte nicht sonderlich anspruchsvoll sein. Greift das Wollo von eurem Kumpel so lange an, bis es K.O. geht und euer Starter sollte leveln und eine Attacke erlernen, die seinem Typ entspricht. Da sich Hop stets für das Pokémon entscheiden wird, das eurem unterlegen ist, müsst ihr diese Attacke nun nur noch einsetzen, um zu gewinnen.

„Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat …“

Der Schlummerwald

Nachdem ihr Hop im Kampf besiegt habt, wird es Zeit, den Schlummerwald zu betreten, um das entflohene Pokémon zu retten. Sucht dafür den Zaun bei eurem Haus auf und folgt Hop in den Wald, indem ihr ihm links an eurem Haus vorbei folgt. Bei eurem ersten Besuch im Schlummerwald ist es nicht möglich, irgendwelche Pokémon zu fangen und ihr müsst quasi nicht viel mehr tun, als der Handlung zu folgen.

Während eures ersten Besuchs in diesem Gebiet könnt ihr folgend aufgezählte Pokémon finden. Das legendäre Pokémon Zacian, beziehungsweise je nach Edition Zamazenta, taucht im Verlauf der Geschichte automatisch auf, kann aber natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefangen werden. Generell bekommt ihr eure ersten Pokébälle erst nach Verlassen des Waldes, sobald ihr erneut mit eurer Mom gesprochen habt.

Raffel (Typ: Normal. Level 2 – 3. Häufigkeit 100%.)

Meikro (Typ: Flug. Level 2 – 3. Häufigkeit 100%)

Da sich die Erfahrungspunkte, die ihr im hohen Gras sammeln könnt, in Grenzen halten, ist es empfehlenswert, dieses Intro schnell hinter sich zu bringen. Wer trotzdem fleißig Erfahrungspunkte sammeln möchte, kann sein Pokémon bei Hop heilen lassen. Kämpft im Anschluss gegen das legendäre Pokémon eurer Edition; ihr könnt natürlich rein gar nichts ausrichten und folgt stattdessen, nach drei misslungen Angriffen, den Ereignissen, die da folgen.

Es geht los auf Route 1

Zurück in Furlongham betretet ihr das Haus eurer Mutter und sprecht mit ihr. So treibt ihr nicht nur die Geschichte voran, ihr erhaltet zusätzlich eure ersten fünf Pokébälle. Ab jetzt könnt ihr im Menü den Bereich „Geheimgeschenk“ aufrufen. Nun geht es in Richtung Norden aus eurem Heimatdorf heraus, wo ihr Route 1 erreicht, euren Start in die Welt als Pokémon-Trainer. In diesem Bereich könnt ihr zwei Items finden, die wie folgt aufgelistet sind:

Trank – Im Süden, zwischen den zwei Grasfeldern, in einem Pokéball.

2x Para-Heiler – Sucht im zweiten nördlichen Grasfeld nach einem Pokéball.

Ab diesem Zeitpunkt, mit den fünf Pokébällen eurer Mutter im Gepäck, könnt ihr versuchen, euch eure ersten selbst gefangenen Pokémon zu schnappen. In der folgenden Liste findet ihr alle Miniaturmonster, die sich hier im hohen Gras fangen lassen. Dazu eine kurze Angabe über ihren Typ und die Wahrscheinlichkeit, dass entsprechendes Pokémon auftauchen wird.

Raffel – Typ: Normal. Level 2 – 5. Häufigkeit: 40%.

Sensect – Typ: Käfer. Level 2 – 5. Häufigkeit: 30%.

Raupy – Typ: Käfer. Level 2 – 5. Häufigkeit: 15%.

Mabula – Typ: Käfer. Level 2- 5. Häufigkeit: 10%.

Hoothoot – Typ: Normal, Flug. Level 2 – 5. Häufigkeit: 5%.

Raffel (Overworldsprite) – Typ: Normal. Level 3 – 6. Häufigkeit: 50%.

Meikro (Overworldsprite) – Typ: Flug. Level 3 – 6. Häufigkeit: 30%.

Wolly (Overworldsprite) – Typ: Normal. Level 3 – 6. Häufigkeit: 15%.

Kleptifux (Overworldsprite) – Typ: Unlicht. Level 3 – 6. Häufigkeit: 5%.

Brassbury

Habt ihr Route 1 hinter euch gebracht, erreicht ihr zum zweiten Mal in diesem Spiel den Ort Brassbury. Hier befindet sich ein Pokémon-Center, ein Beerenverkäufer, eine Boutique, der Brassbury-Bahnhof und das Pokémon-Labor. Letzteres ist euer aktuelles Ziel. Im Center könnt ihr verschiedene Objekte kaufen, unter anderem Tränke und Pokébälle. Nun folgend findet ihr die Items, die ihr in dem Ort finden könnt.

Pokédex – Erhaltet ihr im Verlauf der Story von Sania.

Trank – Von einem NPC vor dem Pokémon-Labor, jedoch erst nach Erhalt des Pokédex.

Sonderbonbon – Liegt östlich des Pokémon-Labors in einem Pokéball.

Poképuppe – Befindet sich links neben der Boutique in einem Pokéball.

Beleber – Glitzerndes Objekt nahe der Treppe zu Route 2.

Sucht nun das Labor auf und ihr trefft erneut auf Delion. Sprecht den Champ an und geht mit diesem zusammen in das Labor, wo ihr schließlich auf Voldi trefft. Im Verlauf der Begegnung erhaltet ihr schließlich euren Pokédex, mit welchem eure Reise nun endlich richtig losgehen kann. Verlasst das Labor nun wieder, sammelt bei Bedarf die aufgelisteten Items ein und sucht schlussendlich das Pokémon-Center auf, wo ihr das erste Mal eure kleinen Monster heilen lassen könnt.