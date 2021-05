Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Offizielles Release-Datum enthüllt

© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

Ende dieses Jahres erscheinen mit Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle zwei originalgetreue Remakes der Editionen Diamant und Perl aus dem Jahr 2006. Nun haben The Pokémon Company und Nintendo ganz überraschend das Release-Datum bei beiden Nintendo Switch-Spiele enthüllt und dazu noch weitere Überraschungen im Gepäck.

Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Release im November

„Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle“ werden am 19. November 2021 für Nintendo Switch erscheinen. Damit werden es zwei große Titel für Nintendos Weihnachtsgeschäft.

Passend zum genannten Release-Datum wurden auch gleichzeitig die Cover-Artworks der beiden Editionen enthüllt. Diese könnt ihr euch im eingebundenen Tweet ansehen.

Das ist zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle bereits bekannt

Die beiden Nintendo Switch-Remakes der Editionen „Diamant und Perl“ halten sich anhand der bereits bekannten Informationen sehr nah an den Originalen. Wir bereisen wieder die Region Sinnoh, steuern die Hauptfigur aus der Vogelperspektive und können uns mit damals eingeführten Features wie dem Untergrund austoben. Alles, was zu „Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle“ bekannt ist, haben wir in diesem Artikel für euch übersichtlich aufgelistet.