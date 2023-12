Light No Fire: Dieses Spiel bringt einen ganzen Planeten als Open World

© Hello Games

© Hello Games

Stellt euch einmal vor, ein Spiel hätte eine so große Open World, dass wir einmal um den gesamten Planeten reisen könnten. Was wäre das für ein hammermäßiges Wahnsinnsprojekt? Aber wäre das überhaupt möglich?

In der Welt der Videospiele ist so gut wie alles möglich und deshalb wagt Hello Games nun einen Versuch der etwas anderen Art.

Nach No Man’s Sky, das uns quer durch die Galaxis von Planet zu Planet geschickt hat, folgt nun Light No Fire, das auf einen einzigen Planeten als Open World setzt. Aber kann das was werden?

Die Welt von Light No Fire ist gigantisch und schön. © Hello Games

Das ist die verbaute Gaming-Hardware von MontanaBlack:

Light No Fire, das Survival-Sandbox-Spiel

Das Entwicklerstudio arbeitet unter Gamedirector Sean Murray bereits seit mehreren Jahren an dem Projekt und es sieht recht weit fortgeschritten aus.

Die Grundidee beinhaltet einen einzigen, gigantisch-großen Planeten, der als Spielwelt fungiert.

Und es gibt einen Twist: es gibt keine fortschrittliche Technologie wie in „No Man’s Sky“. Es ist eher ein Fantasy-Mittelalter-Setting mit Drachen, menschenähnliche Gestalten und mehr merkwürdigen Lebewesen. Dabei ist „Light No Fire“ sogleich ein Survival-RPG. Es heißt:

„Light No Fire ist ein Spiel über Abenteuer, Bauen, Überleben und gemeinsames Erkunden. Es spielt auf einem Fantasieplaneten von der Größe der Erde und vereint die Tiefe eines Rollenspiels mit der Freiheit einer Survival-Sandbox.“

Schaut euch hier den offiziellen Ankündigunstrailer an, der die Spielwelt, Grafik und diverse Charaktere zeigt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wir wissen schon jetzt, dass wir drachenähnliche Kreaturen fliegen und auf pferdeähnlichen Kreaturen reiten können. Es wird unzählige Crafting-Möglichkeiten und unterschiedlichste Ausrüstung geben.

Doch wie groß der Planet und die damit verbundene Open World am Ende wirklich ausfällt, bleibt vorerst einmal abzuwarten. Es wirkt definitiv wie ein ambitioniertes Projekt, so wie wir es von Hello Games gewohnt sind.

„Light No Fire“ hat noch keinen offiziellen Releasetermin, erscheint aber voraussichtlich zuerst für den PC. Ihr könnt das Spiel schon jetzt auf eure Wunschliste auf Steam packen.