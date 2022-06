Routine mit Re-Reveal: Dichte Sci-Fi-Atmo, Virtuose Mick Gordon an Bord

Einigen von euch könnte „Routine“ etwas sagen und anderen womöglich nicht. Wenn ihr euch zu letzteren Kandidat*innen zählt, macht das überhaupt nichts und das ist im Grunde auch kein Wunder. Das Sci-Fi-Game befindet sich nämlich seit rund 10 Jahren in Entwicklung und zwischenzeitlich verschwand es vollends von der Bildfläche.

Die Gaming-Community hat vergessen, dass sich „Routine“ überhaupt in Entwicklung befindet. Deshalb berichten viele Medien von einer Neuankündigung, doch das ist faktisch falsch.

„Routine“ zählt zu den größten Überraschungen des Summer Game Fest 2022, so viel steht fest. Lunar Software spendierte dem Spiel ein Re-Reveal. Nachfolgend haben wir euch den neuen Trailer eingebunden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Routine wird richtig immersiv!

Ähnlich wie Alien: Isolation setzt das Spiel dabei auf ein Setting, das nicht direkt in den 80er-Jahren angesiedelt ist, aber der Vorstellung der Menschen entspringt, die zu dieser Zeit ihre Sci-Fi-Werke schufen. Es ist ein Zukunftssetting, das in den 80ern vorausgesagt wurde – heute eine Form der Retrofuturistik, wenn man so will.

Auf inhaltlicher Ebene befindet sich die Hauptfigur auf einer verlassenen Mondbasis, auf der etwas Schreckliches passiert sein muss. Wir erkunden die Kolonie und treffen unterwegs auf unvorhersehbare Gefahren. Im Trailer bekommt es unser namenloser Held mit einer todbringenden Maschine zu tun.

Der neuste Trailer zum Spiel verspricht eine mehr als dichte Atmosphäre, die zum Eintauchen einlädt. Und die Atmosphäre wird dadurch verstärkt, dass der beliebte Virtuose Mick Gordon seine musikalische Finger im Spiel hat. Mick Gordon ist in der Gaming-Szene unter anderem durch seinen erstklassigen Soundtrack bekannt, der in DOOM (2016) mit den restlichen Gameplay-Elementen verschmolzen konnte und eine wahre Symbiose einging.

Bemerkenswert ist, dass Mick Gordon den Trailer sogar auf seinem eigenen YouTube-Kanal hochgeladen hat.

Wissenswert: Das Spiel hätte eigentlich schon 2013 veröffentlicht werden sollen. Das ist aber nie geschehen. Und der Folgeplan, ein Release in 2017, konnte ebenso wenig in die Realität umgesetzt werden.

Zwischenzeitlich gab es in der Produktion wohl so etwas wie einen „essenziellen Neustart“. Das entnehmen wir einem aktuelleren Blogpost.

Zuletzt taten sich die Entwickler*innen von Lunar Software mit Raw Fury zusammen. Und nun stellt sich die Frage, ob der Publisher ihnen helfen wird, das Projekt nach über zehn Jahren zu veröffentlichen? Es bleibt spannend und eines steht fest. Spätestens nach diesem Trailer ist die halbe Gaming-Community angefixt. Wir freuen uns auf den Titel!

Wann erscheint das Spiel „Routine“? Der Releasetermin von „Routine“ steht noch nicht fest. Das Spiel wird allerdings für den PC erscheinen und ein Xbox-Release ist ebenfalls denkbar.