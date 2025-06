10 dringend benötigte Features für Pokémon Go im nächsten Jahrzehnt

Mit fast einem Jahrzehnt voller Spielerlebnisse hat Pokémon Go eine beeindruckende Entwicklung hingelegt, seit die Zeiten von Taubsi- und Rattfratz-Schwärmen und begrenzten Kampfoptionen vorbei sind. Doch auch mit den neu eingeführten Dynamax- und Gigadynamax-Kampfsystemen fehlen noch immer zahlreiche Features, die die mobile App interessanter machen könnten.

Derzeit stützt sich Pokémon Go auf eine Reihe wiederkehrender Events wie Community Days, Team Go Rocket Übernahme-Events, Raid-Tage und kostenpflichtige Ticket-Events, um das Interesse der Spieler zu halten. Vieles hängt von neuen Arten und schillernden Debüts ab. Doch mit einem sich schnell füllenden Pokédex wird es irgendwann nötig sein, etwas mehr zu bieten, um die Spieler bei Laune zu halten.

Die 10 dringend benötigten Features

Welche Features fehlen Pokémon Go noch? Hier sind zehn Features und Mechaniken, die Pokémon Go dringend benötigt, um das Spiel in seinem zweiten Jahrzehnt ab 2026 am Leben zu erhalten.

Pokémon-Pflegestation

Warum eine Pflegestation? Spieler können derzeit ihre Kumpel in Pokémon Go streicheln und füttern, doch die App hat es versäumt, neue Wege zur Interaktion mit den Lieblingsbegleitern einzuführen. Die Pflege von Pokémon erfreut sich seit über einem Jahrzehnt großer Beliebtheit, dank Mechaniken wie dem PokéMonAmi in X und Y, dem Campen in Schwert und Schild und Picknicks in Karmesin und Purpur.

Eine Pflegeoption könnte in Pokémon Go durch ein sekundäres Bindungssystem genutzt werden, das Belohnungen wie XL-Bonbons oder Stat-Boosts bietet. Eine maximale Bindung könnte bessere Belohnungen in der Wildnis ermöglichen oder die Pokémon länger auf der GPS-Karte aktiv halten. Diese Option wäre auch ideal für jüngere Kinder, die weniger an Live-Events teilnehmen können.

Poké Puff Backspiel

Was macht Poké Puffs besonders? Poké Puffs wurden in X und Y eingeführt und haben die Pokériegel aus früheren Spielen ersetzt. Diese köstlichen Leckereien wurden durch Minispiele im PokéMonAmi verdient und erhöhten die Zuneigung der gefütterten Pokémon. Mit dem bevorstehenden Titel „Legends: ZA“ sollte Pokémon Go Möglichkeiten einführen, Poké Puffs im Spiel zu verwenden.

Ob als Minispiel zum Backen mit dem Kumpel oder als sammelbare Items, die einen Schub ähnlich wie Beeren bieten, Poké Puffs wären eine fantastische Ergänzung. Sie könnten helfen, WP zu erhöhen, zufällige Moves zu ändern oder Herzen außerhalb der derzeit verfügbaren Methoden zu steigern.

Kostüm-Garderobe

Wie könnten Kostüme verbessert werden? Pokémon Go’s Kostüm-Pokémon hatten seit ihrer Einführung gemischten Erfolg, da sie Speicherplatz beanspruchen und wenig Nutzen bringen. Dieses Problem könnte mit einer einfachen Funktion gelöst werden: einer Outfit-Garderobe! Diese Option war in Omega Rubin und Alpha Saphir zu sehen, wo Pokémon für Wettbewerbe verkleidet wurden.

Pokémon Go könnte diese Outfits aus dem Theater herausnehmen und den Spielern ermöglichen, ihre Lieblingspartner mit Schleifen, Hüten, Umhängen und mehr zu individualisieren. Neue Kleidungsstücke könnten bei Community Days, Ticket-Events und anderen Feierlichkeiten verdient werden. Dies wäre auch für die jüngeren Spieler eine großartige Möglichkeit, mehr Zeit mit ihren Lieblingsbegleitern zu verbringen.

Solo-Kampfturm-Herausforderung

Warum einen Solo-Kampfturm? Kampftürme sind eine der am meisten gelobten Funktionen der Haupt-Pokémon-Videospielreihe. Diese Endspiel-Herausforderungen bestehen aus extrem schwierigen Kämpfen gegen zufällige Trainer und ikonische Charaktere. Pokémon Go fehlt es derzeit an Einzelspieler-Optionen, was für Spieler in weniger dicht besiedelten Gebieten problematisch sein kann.

Ein Kampfturm könnte eine Solo-Herausforderung mit speziellen Anforderungen sein, z.B. das Erreichen von Level 35, bevor er freigeschaltet wird. Er könnte ein Fitnessstudio vorübergehend in einen Kampfturm verwandeln, wo Spieler gegen Charaktere aus dem Franchise in herausfordernden Kämpfen antreten könnten. Diese Herausforderungen könnten erstklassige Belohnungen wie Brutmaschinen, Evolutionssteine oder sogar Legendäre Begegnungen bieten.

IV-Training

Wie kann IV-Training integriert werden? Eines der größten Frustrationen in Pokémon Go sind die Werte. Spieler riskieren bei jedem Fang, dass es sich um ein perfektes „Hundo“ oder einen süßen Türstopper handelt, der für Bonbons übertragen wird. In den Hauptspielen hatten Spieler die Möglichkeit, ihre Pokémon im IV-Training zu verbessern.

Der einfachste Weg, dies zu erreichen, wäre die Einführung des Flaschenverschluss-Items. Diese könnten dann für das Hyper-Training verwendet werden, um die Basiswerte eines Pokémon zu erhöhen. In Spielen wie Karmesin und Purpur bringen Spieler die Flaschenverschlüsse zu einem Charakter, der das Hyper-Training durchführt, aber in Pokémon Go könnten sie einfach auf das gewünschte Pokémon angewendet werden.

Zucht

Warum Zucht in Pokémon Go? Die Zucht ist seit Gen 2 ein zentraler Mechanismus des Pokémon-Franchise, der es den Spielern ermöglicht, kompatible Pokémon zu kombinieren, um höhere Werte, Ei-Attacken und verbesserte Schillernde Chancen zu erhalten. Mit dem schnell schrumpfenden Pool neuer Pokémon könnte die Einführung einer Zuchtmechanik ein solides Mittel sein, um das Gameplay interessant zu halten.

Ein Zucht-Menü könnte dem Spiel hinzugefügt werden, in dem Spieler zwei kompatible Pokémon in einem Haus oder einem niedlichen Garten platzieren. Nach einer bestimmten Distanz könnte eine Ei-Option aktiviert werden, die unterschiedliche km-Bereiche basierend auf einem Seltenheitsgenerator bietet. Diese gezüchteten Eier könnten komplett andere Pools bieten als die durch Geschenke oder andere Aufgaben im Spiel erhaltenen Eier.

Arenakämpfe & Top Vier

Warum brauchen wir Abzeichen? Es ist 2025, wo sind die Abzeichen in Pokémon Go? Nach fast sechs Jahren der Kämpfe gegen Giovanni für Crypto-Pokémon wäre eine neue Herausforderung mehr als willkommen. Mit regionalen Abzeichen-Kampagnen könnte Pokémon Go ein System einführen, bei dem Spieler eine begrenzte Zeit haben, um Arenaleiter für Abzeichen zu bekämpfen.

Diese Kampagnen könnten das ganze Jahr über laufen und Spieler motivieren, an Events teilzunehmen, während sie versuchen, jeden Arenaleiter zu besiegen. Jeder, der alle Abzeichen vervollständigt, könnte Zugang zu einer Reihe von Belohnungen erhalten, und diejenigen, die Champion werden, könnten die Chance haben, an einem Champion-Level-Kampfsystem in der Go-Kampf-Liga teilzunehmen.

Rätsel

Warum fehlen Rätsel? Ältere Pokémon-Spiele waren berüchtigt für ihre Rätsel. Ob die Spieler versuchten, herauszufinden, ob Mew wirklich unter dem Lastwagen war, oder ob sie nur versuchten, aus einem Höhlensystem herauszukommen, die Spiele forderten Trainer heraus, kreativ zu werden und neue Dinge mit ihren Begleitern auszuprobieren.

Derzeit fehlt Pokémon Go jegliches Puzzle-Element. NPCs, die zufällig spawnen und Spielern Rätsel aufgeben, oder Spezialforschungen, die verstecken, was Spieler tun sollen, könnten eine interessante Möglichkeit sein, das Gameplay aufzupeppen. Auch Events, die erfordern, dass Spieler ressourcenvoll sind, könnten hinzugefügt werden.

Spezialquests

Was macht Spezialquests aufregend? Eine der besten Elemente von Pokémon Legenden: Arceus waren die Nebenquests. Derzeit ist Pokémon Go mit täglichen Aufgaben überladen, die durch das Drehen von Scheiben erhalten werden. Diese wiederholten Aufgaben werden schnell langweilig.

Spezialquests könnten durch einen zufälligen Quest-NPC auf der Karte eingeführt werden, der Spieler herausfordert, etwas in einem begrenzten Zeitrahmen zu tun. Diese Quests könnten Belohnungen wie TMs, Evolutionssteine oder Begegnungen mit den Pokémon bieten, die in der Quest vorgestellt wurden. Dies wäre auch eine großartige Möglichkeit, legendäre Begegnungen wieder ins Spiel zu bringen.

Wundertausch

Warum ist der Wundertausch wichtig? Wundertausch ist seit Generationen ein fester Bestandteil der Haupt-Pokémon-Spiele. Diese Funktion ermöglicht es Spielern, weltweit zu tauschen und Ersatz-Pokémon gegen etwas Neues einzutauschen. Derzeit sind die Tauschfunktionen in Pokémon Go sehr eingeschränkt, und ein nahtloseres Tauschen wäre eine willkommene Ergänzung.

Wundertausch könnte auf ein paar Tausche pro Tag beschränkt sein, würde aber Fans ermöglichen, weltweit zu interagieren und ein breiteres Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Es würde auch die Möglichkeit eröffnen, regionsspezifische Pokémon zu erhalten, ohne reisen zu müssen.

Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Pokémon Go auf die Originalspiele zurückgreifen könnte, um neue Features hinzuzufügen, und jedes der oben genannten wäre eine willkommene Ergänzung, während das mobile Spiel in sein nächstes Jahrzehnt der Entwicklung voranschreitet.

Was denkst du über diese potenziellen Features? Welche würdest du gerne in Pokémon Go sehen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!