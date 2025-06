007 First Light – Erste Einblicke in die James-Bond-Origin-Story enthüllt

IO Interactive hat endlich einen ersten Blick auf „007 First Light“ gewährt, der kommenden James-Bond-Origin-Story. Während die Details noch spärlich sind, haben wir einige neue und bekannte Charaktere kennengelernt, die im Spiel auftreten werden. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die bestätigten Charaktere, die bisher bekannt sind.

James Bond: Der junge Geheimagent

Wer ist James Bond in „007 First Light“? James Bond ist der zentrale Charakter des Spiels, und es handelt sich um eine jüngere Version des bekannten Agenten. Er ist 26 Jahre alt und hat gerade nach seinem Dienst als NAVY-Air-Crewman bei MI6 angefangen. Dies ist offiziell von IO Interactive bestätigt. Noch nicht enthüllt ist der Schauspieler, der ihm Stimme und Aussehen verleiht, doch viele Fans spekulieren, dass es Patrick Gibson sein könnte.

Die Möglichkeit, Bond als jungen Agenten zu erleben, wirft ein neues Licht auf die Ursprünge des berühmten 007. Es bleibt abzuwarten, wie IO Interactive diese neue Perspektive im Spiel umsetzen wird.

Der mysteriöse M

Wer übernimmt die Rolle des M? M ist der Codename für den Chef des britischen Geheimdienstes MI6 und spielt eine zentrale Rolle als Bonds Vorgesetzter. In der Vergangenheit wurde dieser Charakter von Ralph Fiennes und Judi Dench verkörpert. Bisher hat IO Interactive jedoch noch keine Details zur Besetzung in „007 First Light“ bekanntgegeben.

Die Rolle des M ist entscheidend für Bonds Missionen und bietet eine interessante Dynamik zwischen Vorgesetztem und Agent. Es bleibt spannend, wer in dieser Version die Zügel in der Hand hält.

Moneypenny: Neue Besetzung?

Ist Moneypenny in „007 First Light“ dabei? Moneypenny, traditionell M’s Sekretärin, könnte in einer neuen Form auftreten. Die Figur im Trailer könnte Moneypenny sein, doch es gibt auch Spekulationen, dass es sich um Bond’s Mentor Greenway handelt. Wenn es sich um Moneypenny handelt, wäre es das erste Mal, dass die Figur von einem Mann gespielt wird.

Die Einführung einer männlichen Moneypenny könnte die bekannte Beziehung zwischen ihr und Bond auf den Kopf stellen und für neue Erzählmöglichkeiten sorgen.

Q in neuer Gestalt

Wer ist Q in „007 First Light“? Q ist verantwortlich für Bonds unglaubliche Technologie und Gadgets. Im Trailer sieht man eine Frau, die Bond durch ein Labor führt, was darauf hindeutet, dass Q in dieser Version weiblich ist. Dies wäre eine Premiere in der langen Geschichte der Bond-Serie.

Q’s Rolle als Ausstatter für Bonds Equipment bietet viel Raum für kreative und innovative Spielmechaniken, insbesondere im Bereich Stealth und Kampf.

Der mysteriöse 009

Wer ist der Antagonist in „007 First Light“? Der Trailer lässt vermuten, dass 009, ein weiterer MI6-Agent, der Hauptgegner sein könnte. In den Filmen trat 009 nur in „Octopussy“ auf und war dort als Clown verkleidet. Diese Version von 009 scheint jedoch viel düsterer zu sein.

Die Einführung von 009 als potenziellen Antagonisten könnte eine spannende Rivalität zwischen den beiden Agenten etablieren und das Spiel um eine weitere interessante Ebene bereichern.

Greenway: Der Mentor

Wer ist Greenway in „007 First Light“? Greenway ist der einzige neue Charakter, der bisher eingeführt wurde. Er ist als Mentor für den jungen Bond gedacht und soll ihm helfen, ein vollwertiger MI6-Agent zu werden. Im Trailer sieht man ihn mit Bond über einem Alligatorgraben hängen, was auf eine übertriebene „Lehrstunde“ für den jungen Agenten hindeutet.

Die Beziehung zwischen Greenway und Bond könnte einen wichtigen Teil der Story ausmachen und Einblicke in Bonds Entwicklung zum ikonischen 007 bieten.

„007 First Light“ soll 2026 erscheinen, und wir können in den kommenden Monaten mit weiteren Trailern und Gameplay-Vorführungen rechnen. Was denkst du über die bisher bekannten Charaktere? Teile deine Meinung in den Kommentaren!