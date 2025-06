Zelda – Warum traditionelle Spiele trotz offener Welten brillant bleiben

Die Welt von Zelda hat sich mit den offenen Welten von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom stark verändert. Dennoch bedeutet das nicht, dass traditionelle Zelda-Spiele wie Ocarina of Time, The Wind Waker und Twilight Princess überholt sind und ein Ende finden sollten. Mit den technologischen Fortschritten und der visuellen Qualität, die 3D-Zelda-Spiele ermöglichen, gab es kein Ende für die Top-Down-Versionen von Zelda. Titel wie A Link Between Worlds und Echoes of Wisdom sind weiterhin großartige Ergänzungen für das Franchise und beeinträchtigen das Spielerlebnis nicht. Es gibt immer noch eine Fangemeinde, die sich für Top-Down-Zelda-Spiele begeistert, und das gilt wahrscheinlich auch für das traditionelle, nicht offene Spielerlebnis.

Die Bedeutung von Musik im Gameplay

Warum ist Musik in traditionellen Zelda-Spielen von Bedeutung? Die Musik der offenen Zelda-Welten bietet eindrucksvolle Melodien, die zur natürlichen Abenteuerstimmung von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom passen. Die Soundtracks hinterlassen ein Gefühl von Melancholie und die Lust, die Welt zu erkunden. Doch so schön die Musik in der offenen Welt auch ist, sie fehlt an einem entscheidenden Detail innerhalb des Zelda-Franchise: Links Fähigkeit, musikalische Instrumente zu spielen, ist ein zentrales Talent neben seinem Schwertkampf.

In vielen Abenteuern spielt Link Instrumente wie die Geistflöte, die Harfe der Zeiten und die Okarina der Zeit. Die gespielte Musik ist eng mit dem Gameplay verknüpft und beeinflusst Dinge wie den Fluss der Zeit, das Wetter, die Bewegung der Sonne, Schnellreisen und mehr. Während Top-Down- und lineare Zelda-Spiele eine Verbindung zwischen Gameplay und Musik aufgebaut haben, fehlt dies in den offenen Abenteuern. Wenn es ein Missverhältnis zwischen den offenen Welten und der musikbasierten Spielmechanik gibt, spricht das dafür, dass traditionelle Zelda-Spiele den Fans weiterhin etwas bieten können, das in den offenen Spielen fehlt.

Die Herausforderung der Dungeons

Was macht traditionelle Dungeons im Vergleich zu Schreinen aus? Breath of the Wild und Tears of the Kingdom verzichten auf traditionelle Dungeons und setzen stattdessen auf eine Vielzahl kleinerer Schreine. In der aktuellen Generation von Zelda-Spielen sind Dungeons einfach und nicht mehr etwas, worauf man sich freuen kann. Stattdessen sind sie nur ein Hindernis, das der Fortschrittsgeschichte im Weg steht oder der Welterkundung untergeordnet ist.

Zelda-Dungeons integrieren normalerweise Rätsel, ähnlich den Schreinen, bieten jedoch auch Kampfherausforderungen. Jeder Raum und jede Ebene eines Tempels oder Dungeons beinhaltet eine Vielzahl neuer Gegner, einen Zwischenboss zur Halbzeit und neue Kraftgegenstände, bevor der Hauptboss erreicht wird. So ist jeder Dungeon ein Abbild der Triforce, das Weisheit für die Rätsel, Mut für unbekannte Feinde und Umgebungen und Macht erfordert, um diese Feinde zu besiegen. Wenn die offene Welt dieses Gleichgewicht vermisst, kann dieser Wert durch die Rückkehr von Dungeons in großem Stil wiederhergestellt werden.

Die Freude beim Öffnen einer Truhe

Warum ist das Öffnen von Truhen in traditionellen Spielen faszinierend? Neben der Bedeutung eines düsteren und tiefgehenden Dungeons ist die Relevanz traditioneller Dungeon-Gegenstände entscheidend. Wenn die meisten Gegenstände und Ausrüstungen zerbrechlich oder verbrauchbar sind, wird der innere Wert jedes gesammelten Gegenstands insgesamt reduziert. Es gibt mehr Anpassungsoptionen in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, die mehr Kontrolle über den Spielstil bieten, aber sie verpassen den Nervenkitzel und die Freude, eine einzigartige Truhe zu finden.

Der Verlust ist am meisten spürbar durch das Fehlen der Animation und Musik, die mit dem Öffnen einer wichtigen Truhe in älteren Zelda-Spielen verbunden sind. Diese Truhen boten Gegenstände von großer Bedeutung für den Fortschritt der Geschichte und fügten normalerweise neue Gameplay-Mechaniken hinzu, die bis zum Öffnen der Truhe nicht verfügbar waren. In diesem Sinne existiert die Welt vor der Truhe auf eine Weise und danach auf eine völlig andere.

Der innere Wert des Master-Schwerts und Hylia-Schilds

Wie beeinflussen traditionelle Gegenstände das Spielerlebnis? Zerbrechliche oder verbrauchbare Gegenstände haben auch einen Einfluss auf andere wichtige Gegenstände des Zelda-Franchise: das Master-Schwert und den Hylia-Schild. Während beide in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom bedeutende Anpassungen erfahren haben, verblassen sie im Vergleich zu früheren Iterationen wie Twilight Princess oder Majora’s Mask.

In traditionellen Zelda-Spielen sind das Master-Schwert oder der Hylia-Schild etwas, das du verdienen oder in das du hineinwachsen musst. Der Hylia-Schild ist vielleicht das beste Beispiel. Die Geschichte beginnt normalerweise mit einem Holzschild, das leicht beschädigt wird, aber im Laufe der Heldenreise kannst du ein Schild ausrüsten, das dieser Rolle würdig ist. In Ocarina of Time muss Link wirklich in diese Rolle hineinwachsen, und in Skyward Sword wird eine Fülle von Überlieferungen über den Wert des Hylia-Schildes und des Master-Schwerts offenbart.

Die Dichte der Geschichte

Wie beeinflusst die Erzählweise das Spielerlebnis? Zelda-Spiele bieten immer eine reiche Geschichte hinter jedem Spiel, die es zu entdecken gilt. Ein starker Aspekt der offenen Geschichten von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sind die Erinnerungen, die verstreut sind. Sie bieten eine reiche Sammlung, um die Charaktere und ihre Motivationen besser zu verstehen und tun dies auf eine Weise, die in einem linearen oder Top-Down-Zelda-Spiel nicht behandelt wird.

Jedoch, wenn diese Momente nie gefunden werden, bleiben sie unerlebt. Indem jeder Moment als Sammlerstück über die gesamte offene Welt verteilt wird, bleibt Raum für bedeutende Momente unbemerkt. Zu oft sind die Momente so weit verstreut, dass die Erzählung unterbrochen, fragmentiert und gestempelt wird, sodass das Publikum vergisst, worum es in der zentralen Geschichte geht. Eine lineare Erzählung hält das Publikum an einem Ort, an dem wahrscheinlich jeder dieselbe Geschichte spielt, und konzentriert sich über einen kürzeren Zeitraum. Weniger Raum bleibt, um das Hauptziel oder die zentrale Erzählung zu vergessen, wenn wichtige Meilensteine und Ziele im Mittelpunkt stehen.

Was denkst du? Sollte Nintendo zu den traditionellen Zelda-Spielen zurückkehren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!