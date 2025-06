Zelda Schachset kehrt zurück – Helden und Schurken in neuer Farbvariante

Die Rückkehr des The Legend of Zelda Collector’s Edition Schachsets ist eine erfreuliche Nachricht für Fans der Serie. Nach acht Jahren ist die Collector’s Edition, die ursprünglich 2017 veröffentlicht wurde, wieder erhältlich. Diese Ausgabe ist offiziell von Nintendo lizenziert und bietet Helden- und Schurkenfiguren in den Farben Gold und angelaufenem Zinn. Im Gegensatz zur GameStop-Edition, die ausschließlich Silberstücke enthielt, bietet diese Neuauflage eine farbliche Abwechslung.

Das Schachset war schon bei seiner ersten Veröffentlichung ein Verkaufsschlager und ist nun wieder bei The Op Games und auf Amazon zu einem Preis von 44,99 Euro erhältlich. Die Figuren sind aus Vinyl gefertigt, was zu diesem Preis keine Überraschung ist, dennoch überzeugt die Detailtreue. Die Haltbarkeit der Figuren war bisher kein Problem.

Die Schachfiguren des Sets

Welche Charaktere sind im The Legend of Zelda Schachset enthalten? Das Schachset begeistert mit einer Vielzahl ikonischer Charaktere aus dem The Legend of Zelda Universum, die in zwei Fraktionen unterteilt sind. Die Helden und die Schurken treten gegeneinander an, um die Vorherrschaft auf dem Schachbrett zu erringen.

Helden – Goldene Schachfiguren: König: Link Königin: Zelda Läufer: Impa Springer: Epona Türme: Darunia Bauern: Navi

Schurken – Schwarze Schachfiguren: König: Ganondorf Königin: Twinrova Läufer: Eisenprinz Springer: Phantom Türme: Armos Bauern: Deku-Schütze



Weitere Neuigkeiten zu The Legend of Zelda

Was gibt es Neues bei Zelda und der Nintendo Switch 2? Abseits des Schachsets gibt es spannende Entwicklungen rund um The Legend of Zelda. Nintendo-Fans können sich über die kürzliche Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 freuen. Diese neue Konsole bietet eine verbesserte Grafik und erweiterte soziale Features. Die Nintendo Switch 2 unterstützt nun 4K-Auflösung im Dock-Modus und hat eine höhere Bildwiederholrate im Handheld-Modus.

In Bezug auf den kommenden The Legend of Zelda Film gibt es jedoch eine kleine Verzögerung. Der Filmstart wurde um einige Wochen verschoben und ist nun für den 7. Mai 2027 geplant. Shigeru Miyamoto erklärte, dass die zusätzliche Zeit genutzt wird, um die Qualität des Films weiter zu verbessern. Diese Nachricht wurde über Nintendos offiziellen Account auf der Plattform X/Twitter veröffentlicht.

Die Nintendo Switch 2 hat sich seit ihrer Veröffentlichung am 5. Juni 2025 als ein großer Erfolg erwiesen. Innerhalb von vier Tagen wurden weltweit über 3,5 Millionen Einheiten verkauft. Dies macht sie zur am schnellsten verkauften Nintendo-Konsole aller Zeiten.

Was hältst du von der Rückkehr des The Legend of Zelda Schachsets und den anderen Neuigkeiten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!