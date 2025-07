„Zelda“-Film ohne Ezlo und Majora – Das plant Sony für die Adaption

Sony und Nintendo bereiten sich darauf vor, ein Live-Action-Film zu The Legend of Zelda zu realisieren. Der Film hat bereits seine Hauptdarsteller für Link und Prinzessin Zelda gefunden, aber die Besetzung für andere Charaktere ist noch unklar. Während einige Charaktere wie Ganondorf unverzichtbar sind, gibt es andere, die lieber vermieden werden sollten, um der geplanten realistischeren Darstellung treu zu bleiben.

Warum Ezlo nicht im Film auftauchen sollte

Ist ein sprechender Hut für einen Realfilm geeignet? Ezlo, der sprechende Hut aus The Minish Cap, passt wohl nicht in den realistischeren Ansatz des Films. Sein humorvoller und leicht alberner Charakter würde nicht in den ernsthafteren Ton des Films passen. Ein sprechender Hut könnte zudem die Immersion des Publikums stören.

Welche Rolle spielt Ezlo in der Zelda-Lore? Obwohl Ezlo eine interessante Figur im Spiel ist, brauchen Fans nicht unbedingt seine Hintergrundgeschichte im Film. Der Film wird sich vermutlich auf zentralere Elemente des Zelda-Universums konzentrieren.

Warum Majora und Skull Kid ausgelassen werden sollten

Wie passt Majora in einen Live-Action-Film? Majora, der maskierte Antagonist aus Majora’s Mask, bringt eine komplexe und düstere Geschichte mit sich, die schwer in einem Film umzusetzen wäre. Das Konzept, dass Link Masken trägt und verschiedene Formen annimmt, könnte in einem Realfilm schwer umsetzbar sein.

Ist Skull Kid wichtig für die Filmhandlung? Skull Kid, der ebenfalls aus Majora’s Mask stammt, wäre durch seine Verbindung zu Majora schwer im Film unterzubringen. Seine Rolle in Twilight Princess als Schalk passt wahrscheinlich nicht in das geplante Realfilm-Setting.

Die Problematik mit Navi und anderen Feen

Warum sollte Navi im Film fehlen? Navi ist ein ikonischer Begleiter aus Ocarina of Time, aber ihre ständige Präsenz könnte das Publikum schnell nerven. Zudem fügt ihr CGI-Auftritt in einem Realfilm eine unnötige Ebene hinzu, die den Ton des Films beeinträchtigen könnte.

Sind die Großen Feen für den Film geeignet? Große Feen, bekannt für ihre Fähigkeiten, Link zu stärken, passen nicht ins realistische Setting des Films. Ihre Darstellung würde vermutlich nicht mit der angestrebten Atmosphäre des Films harmonieren.

Warum neue Charaktere wie Null vermieden werden sollten

Ist Null zu neu für den Film? Null, ein neuer Charakter aus Echoes of Wisdom von 2024, ist noch nicht in der Zelda-Historie verankert. Seine komplexe Natur und tiefere Lore machen ihn zu einem schwierigen Kandidaten für den ersten Film.

Sollte Null in späteren Filmen auftauchen? Wenn die Filmreihe fortgesetzt wird, könnte Null in späteren Teilen eine Rolle spielen, um die Geschichte zu erweitern. Für den ersten Film wäre seine Einführung jedoch zu viel des Guten.

Warum Dampe und Hestu keine Rolle spielen sollten

Hat Dampe eine wichtige Funktion im Film? Dampe ist ein Charakter, der in verschiedenen Spielen auftaucht, aber selten eine zentrale Rolle spielt. Seine Präsenz in einem Realfilm wäre wahrscheinlich überflüssig.

Warum würde Hestu nicht in den Film passen? Hestu, bekannt für die Erweiterung von Links Inventar, würde in einem Realfilm keine sinnvolle Rolle spielen. Seine komische Art und seine Verbindung zu den Koroks wären im Film unpassend.

Die Schwierigkeit, Vaati und Zant einzuführen

Sollte Vaati im ersten Film auftauchen? Vaati, ein Antagonist in mehreren Spielen, sollte im ersten Film nicht vorkommen. Ganondorf ist der Hauptschurke, und Vaatis Einführung würde die Handlung überladen.

Warum wäre Zant unpassend? Zant, obwohl ein Diener Ganondorfs, würde als zusätzlicher Antagonist im ersten Film den Fokus verwässern. Seine Einführung könnte für spätere Filme aufgespart werden, um die Erzählung zu vertiefen.

Welche Zelda-Charaktere würdest du im Live-Action-Film gerne sehen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!