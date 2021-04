Zelda: Breath of the Wild-Glitch bringt Begleiter fürs gesamte Spiel

Normalerweise streifen wir in The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit Link durch die Wälder und Lande von ganz Hyrule, um das Übel Ganon von der Bildfläche zu schicken. Unterwegs treffen wir zwar auf einige Gesichter wie die Champions respektive Recken von Hyrule, allerdings dient dies eher dem Voranschreiten in der Handlung und weniger einer kooperativen Prämisse.

Doch auch wenn Link sein Dasein normal ganz alleine auf seiner Reise fristet, hat die BotW-Community jetzt einen Glitch entdeckt, der der Einsamkeit des jungen Abenteurers entgegenwirkt und zwar dauerhaft.

Begleiter in Breath of the Wild aktivieren, so geht’s!

Bei dem Begleiter handelt es sich um den Goronen Yunobo, dem wir regulär am Todesberg begegnen. Wie von Nintendo vorgesehen, verbleibt er an Ort und Stelle, ist also lediglich am Todesberg verfügbar. Doch mit diesem ganz einfachen Trick können wir ihn zu unserem dauerhaften Begleiter machen.

Wie YouTuber ThornyFox erklärt, müssen wir lediglich die Brücke von Eldin erreichen in der Stadt Goronia, während der Vah Rudania-Quest „Divine Beast Vah Rudania“. Das ist der Moment, nachdem ihr Yunobo als Kanonenball abfeuern musstet, bevor ihr also das Konstrukt betretet.

Hier müssen wir ein Item verwenden, um Yunobo ein wenig die Straße entlang zu schieben. Das geht, indem wir beispielsweise eine Lore mit dem Magnetmodul anklicken (es muss aus Metall bestehen) und sie gegen ihn werfen. Wenn wir das ordnungsgemäß durchgeführt haben und er nun außerhalb der Grenze steht, können wir nach einem kurzen Plausch auf einen neuen Freund bauen, der Link überall hin verfolgt. Und mit überall meinen wir auch wirklich überall! Probiert es am besten selbst einmal aus.

An anderer Stelle hat ein Fan gezeigt, wie Breath of the Wild in VR aussehen würde, während andere die gewaltige Erweiterung „Second Wind“ programmiert haben. Die Zelda-Community ist äußerst kreativ und immer recht aktiv, wenn es um BotW geht:

