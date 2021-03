Nintendos The Legend of Zelda: Breath of the Wild lässt euch eine riesige und atmosphärische Spielwelt erkunden. Wie cool wäre es da, dies in VR erleben zu können?

Erlebt The Legend of Zelda: Breath of the Wild dank Mod in VR

YouTuber Brian Tate zeigt in einem Video Orte wie Lurelin Village, Link’s House, Floria Bridge und den Great Hyrule Forest in VR. Eine Mod macht es möglich. Mit dieser könnt ihr Held Link in der Ego- oder Third-Person-Sicht durch das Land Hyrule steuern und seid dabei so nah am Geschehen, wie das in der regulären Version des Nintendo-Spiels gar nicht möglich ist.

Benötigt wird dafür aber ein Emulator, um „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ auf dem PC spielen zu können, was rechtlich problematisch ist. Dennoch ist die Mod natürlich beeindruckend. Schon alleine das Video anzusehen, macht Lust darauf, so tief in die Welt des Spiels eintauchen zu können.

Brian Tate setzte im Übrigen auch die Mod für The „Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D“ um, mit welcher ihr das Abenteuer von Link aus dem Jahr 2011 in 60fps und 4K genießen könnt – ebenfalls mittels eines Emulators.

Eigentlich ist das auf der Nintendo Switch Dank dem Labo-Set schon möglich. Es gibt ein Update, mit dem ihr das Spiel in VR spielen könnt. Allerdings nicht ohne Probleme, denn es wird lediglich die Grafik umgestellt, an der Steuerung oder der Perspektive ändert sich nichts. Das macht es schwierig, „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ in VR richtig spielen zu können und ist daher mehr eine Art technisches Gimmick für Nintendo Labo.

Die Mod von Brian Tate dagegen soll ein anderes Spielgefühl bieten. Wer über ein VR-Headset verfügt, der kann Links aktuelles Abenteuer auch komplett durchspielen. Noch ist die Modifikation „BOTW VR“ aber in Arbeit und es gibt derzeit noch keinen Releasetermin. Das Video zeigt also eine frühe Version, an der sich noch einiges ändern kann.