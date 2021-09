YouTuber zollt riesigen Respekt an ein Meme mit gigantischer F-Taste

Das Internet, soziale Medien sowie YouTube sind schnelllebig und somit gibt es gefühlt täglich neue Memes, die einen sehr kurzen Hype nach sich ziehen. Aber nur wenige bleiben wirklich unvergessen und werden in bestimmten Kreisen noch Jahre später verwendet. Unter Videospiel-Fans ist das definitiv „Pay F to pay Respects“ (Drücke F, um Respekt zu zollen) aus Call of Duty: Advanced Warfare.

YouTuber baut riesige F-Taste aus einem Meme

Einen Schritt weiter ging jetzt der YouTuber Jaryd Giesen. Er hatte die Idee als Geburtstagsgeschenk eine riesige F-Taste zu basteln, die funktioniert und sogar leuchtet. Wie das Ganze aussieht, zeigt er hier im Video:

Wie genau hat er es gemacht? Er hat sich die Tasten seiner eigenen Tastatur näher angeschaut und daraus 3D-Modelle der einzelnen Teile erstellt. Die einzelnen Komponenten wurden dann per 3D-Druck um ein vielfaches größer ausgedruckt als bei einer herkömmlichen Taste.

Damit die Konstruktion aber richtig gedrückt werden kann, hat Jaryd eine Basis gebaut auf der die Taste liegt und mit einer Feder betätigt werden kann. Die Metallfeder besteht aus einem Draht und wurde um einen runden Aufsatz eines Akkuschrauber herum gedreht.

Damit die Taste noch leuchtet sind in der Basis farbige LEDs eingebaut. Am Ende setzt er die einzelnen Komponenten wie bei einer kleinen Taste zusammen und schon kann er den größten Respekt mit seiner gigantischen F-Taste zollen.

Woher genau stammt das „F“-Meme?

2014 veröffentlichte Activision den Shooter Call of Duty: Advanced Warfare. Innerhalb der Story-Kampagne gibt es eine Beerdigung des besten Freundes des Hauptcharakters. Er ist in der ersten Mission des Spiels bei einer Explosion gestorben. Daraufhin sehen wir eine Beerdigung und damit diese weitergeht, muss in der PC-Version die F-Taste gedrückt werden.

Das sorgte damals für etwas Aufsehen, da die Szene fast schon mit Komik eine Beerdigung inszeniert und dann noch eine Interaktion der Spieler*innen aufzwingt. Letzten Endes sorgte das aber dafür, dass der sehr aufdringliche Aufruf im Spiel mit „Drücke F, um Respekt zu zollen“ zu einem Meme wurde.

Seitdem steht vor allem in Online-Chats und sozialen Medien die Benutzung eines alleinstehenden „F“ für Respekt. Das kann aber in einem ernsthaften, einem traurigen, aber auch einem sarkastischen Moment verwendet werden. Vor allem während Twitch-Streams wird F gerne verwendet, wenn Streamer*innen an einer Stelle scheitern.

Bis heute bleibt also gerade im Internet das Meme bestehen und kann vielseitig verwendet werden. Aber nur wenige können einen solch riesigen Respekt zollen wie Jaryd mit seiner gigantischen F-Taste.