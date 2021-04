Yasuke: Erster Trailer zu Netflix‘ Samurai-Anime veröffentlicht

Nachdem Netflix bereits im Jahr 2018 einen Original-Anime angekündigt hatte, der den Titel „Yasuke“ tragen soll, veröffentlichte das Unternehmen heute auf seinem YouTube-Kanal den ersten Trailer zur Serie. Das Video gewährt bereits einen kleinen Einblick in die Story, die historische Facetten mit allerlei übernatürlichen Elementen vermischt. Darüber hinaus sind ebenfalls einige blutige Kampfszenen zu sehen.

Yasuke: Netflix-Anime mit Magie, Mechs und Samurai

Im Mittelpunkt der Geschichte des Anime steht der namensgebende, aus Afrika stammende Krieger Yasuke. Nachdem sein Leben als Ronin, also als herrenloser Samurai, lange Zeit von Kampf und Gewalt bestimmt war, entschied er sich dafür, all dies hinter sich zu lassen. Allerdings ist ihm nicht lange ein friedliches Leben vergönnt, denn das Dorf, in dem er sich niedergelassen hat, gerät zwischen die Fronten sich bekriegender Fürsten.

Yasuke muss nun erneut zu seinem Schwert greifen und dieses nutzen, um ein mysteriöses Kind zu beschützen. Dieses wurde nicht nur von den blutrünstigen Kriegsherren, sondern auch von anderen dunklen Mächten als Ziel auserkoren. Der Hauptcharakter Yasuke basiert übrigens auf einer gleichnamigen historischen Persönlichkeit, die im 16. Jahrhundert dem Fürsten Oda Nobunaga gedient hat. Allerdings dürfte der echte Yasuke, anders als sein Anime-Gegenstück, nicht gegen Mechs und magische Wesen gekämpft haben.

Für die Serie verantwortlich zeichnet sich das Anime-Studio MAPPA, das mit „Attack on Titan: Final Season“ und „Jujutsu Kaisen“ zwei absolute Highlights der Winter-Season 2020/2021 produziert hat. Die Regie übernimmt LeSean Thomas („The Boondocks“), der den Anime auch als Produzent begleitet. Die Charakterdesigns stammen indes aus der Feder von Takeshi Koike („Afro Samurai“), während Flying Lotus, der gemeinsam mit Netflix bereits an „Carole and Tuesday“ arbeitete, die Musik komponiert hat. Im englischsprachigen Original leiht Schauspieler LaKeith Stanfield („Get Out“, „Knives Out“) dem Hauptcharakter seine Stimme.

Das offizielle Visual zum Netflix-Anime © LeSean Thomas/Netflix, MAPPA

„Yasuke“ startet am 29. April 2021 weltweit exklusiv bei Netflix und somit auch bei uns in Deutschland.