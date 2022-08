Xbox auch teurer? Xbox reagiert auf PS5-Preiserhöhung

Nachdem Sony Interactive Entertainment angekündigt hat, dass die PlayStation 5 im Preis steigt, stellen sich viele die Frage, ob Xbox hier womöglich nachzieht. Wird die Xbox Series X|S also ebenfalls im Preis angehoben?

Und tatsächlich reagieren die Verantwortlichen bei Xbox direkt auf den Preisanstieg der PS5 – allerdings mit einer Entwarnung!

Es heißt in einem Interview mit Windows Central, dass Microsoft das eigene Business konstant evaluiere, doch aktuell gebe es keine Pläne, den Preis der Xbox ansteigen zu lassen. Die Kunden dürfen also wieder aufatmen.

Die Xbox Series X|S wird vorerst nicht teurer!

Auch die Sony-Konkurrenz hat mit der Lieferkette und logistischen Problemen zu kämpfen, die die Produktionskosten in die Höhe treiben. Und dennoch, Xbox bleibt dabei:

„Wir evaluieren ständig unser Geschäft, um unseren Fans großartige Spielmöglichkeiten zu bieten. Unser empfohlener Verkaufspreis für die Xbox Series S bleibt bei 299 $ (250 £, 300 €), die Xbox Series X liegt bei 499 $ (450 £, 500 €).“

Bedenkt, dass es sich hierbei nicht um eine Garantie handelt, dass das auch dauerhaft so bleibt. Die Xbox Series X und Xbox Series S können also immer noch im Preis steigen, falls sich die Umstände noch weiter zuspitzen auf den Weltmarkt.

Allerdings haben wir für den Moment Glück mit den Xbox-Konsolen, wohingegen die PlayStation 5-Käufer*innen ab sofort tiefer in die Taschen greifen müssen.

Doch man kann es auch Sony nicht verübeln, die mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen haben, während überall in den Ländern die Inflationsrate steigt.

In den Vereinigten Königreichen wird zum Beispiel ein Inflationsmeilenstein von ganzen 18 Prozent erwartet, was unter anderem am Energiesektor liegt, der vom Ukrainekrieg betroffen ist.

Falls ihr noch keine Xbox besitzt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, über einen Kauf nachzudenken. So könnt ihr möglichen Preisentwicklungen in der Zukunft vorbeugen. Aktuell kostet die Xbox Series X stabile 499 Euro und die Xbox Series S liegt bei günstigen 299 Euro. Falls sich hier etwas tut, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.

Folgt uns im sozialen Netz: auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und hier findet ihr unseren Discord, wo ihr euch mit Gleichgesinnten austauschen könnt.