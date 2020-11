Xbox Series X/S: Embargo, Testbericht & eure Fragen an PlayCentral

Die beiden neuen Microsoft-Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen weltweit am 10. November 2020 und damit noch vor Sonys PlayStation 5. In unserer Redaktion sind die beiden Next-Gen-Konsolen bereits vor einigen Tagen angekommen, weshalb wir derzeit an unserem Test zu der neuen Microsoft-Hardware arbeiten.

Da euch unser Testbericht vor allem bei der Kaufentscheidung helfen soll, möchten wir in den kommenden Tagen gerne eure Fragen bezüglich der Series X und Series S sammeln, um diese anschließend nach bestem Wissen in unserer Review zu beantworten.

Wann fällt das Embargo für die Xbox Series X/S?

Bislang dürfen ausgewählte Redaktionen und Influencer die beiden Konsolen lediglich auspacken und über das Äußere sprechen, in Kürze fällt aber das letzte Embargo für die Berichterstattung. An diesem Datum werden wir auch unseren Test zu der Xbox Series X veröffentlichen und unsere Einschätzung zu der Xbox Series X und Xbox Series S abgeben.

Wenn ihr Fragen zu den Next-Gen-Konsolen habt, dann schreibt gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.

Die wichtigsten Informationen zu der Xbox Series X haben wir euch bereits in diesem Artikel zusaemmengefasst:

