Xbox Series X: Verpasst nicht das Dream Stream Live-Event zum Start der Konsole

Microsoft lädt euch zum Launch der Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und „Xbox Series S“ zu einem Live-Event ein. Der Dream Stream bringt euch die neue Generation näher.

Heute, den 9. November um 19:00 Uhr läutet Microsoft den Start der Xbox Series X/S mit einem besonderen Live-Event ein. Während des Dream-Streams mit Moderatorin Maxi Gräff erfahrt ihr alles über die neue Konsole.

© Microsoft

Xbox Series X: Die Next-Gen startet!

Der Launch der Xbox Series X und Xbox Series S erfolgt am 10. November. Verfolgen könnt ihr das Launch-Event über Facebook, Twitter, Tiktok und Youtube. Doch selbst am morgigen 10. November geht es weiter. Dann ab 22:45 Uhr startet die MQ! Gaming Night. In diesem von Audi gesponserten Event werden E-Sportler zu Wort kommen und eure Fragen beantworten.

Hattet ihr beim großen Gewinnspiel mitgemacht und bis zum 6. November von eurem Traum erzählt, dann solltet ihr den Dream Stream keinesfalls verpassen. Denn es werden die Gewinner bekannt gegeben. Diese dürfen sich um exklusive Xbox Series X-Bundles, TV-Geräte und Xbox Game Pass-Codes freuen.

Freut ihr euch schon auf den Launch der Xbox Series X und Xbox Series S, dann verfolgt den Livestream und stimmt euch so auf den morgigen 10. November ein, an dem die Konsole dann erscheint.