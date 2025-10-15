Xbox Game Pass: Core Keeper und zwei weitere Spiele verlassen im Oktober 2025

Heute ist ein bedeutender Tag für Xbox Game Pass-Abonnenten, denn drei Titel verlassen den Dienst, darunter das beliebte Sandbox-Spiel Core Keeper. Neben Core Keeper werden auch Cocoon und Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed heute, am 15. Oktober 2025, entfernt. Diese Titel stehen für den letzten Tag im Katalog, was Abonnenten die Möglichkeit gibt, sie noch mit einem Rabatt von bis zu 20 % zu erwerben.

Der Verlust von Core Keeper

Was macht Core Keeper besonders? Core Keeper ist ein Survival-Sandbox-Spiel, das von Pugstorm entwickelt wurde. Es bietet Mechaniken, die an Spiele wie Minecraft und Terraria erinnern, darunter Bergbau, Crafting, Landwirtschaft und Erkundung in einer prozedural generierten Untergrundwelt. Das Spiel hat seit seiner Veröffentlichung im August 2024 auf der Xbox zahlreiche positive Bewertungen gesammelt und wurde über drei Millionen Mal allein über Steam verkauft.

Core Keeper ermöglicht es dir, entweder alleine oder kooperativ mit bis zu acht Spielern zu spielen. Die Welt ist in verschiedene Biome eingeteilt, die jeweils einzigartige Ressourcen und Gegner bieten. Ein besonderes Merkmal des Spiels ist die Möglichkeit, große Bossgegner zu besiegen und NPC-Händler in deiner Basis anzusiedeln. Trotz seines Weggangs bleibt Core Keeper ein beliebtes Spiel unter Sandbox-Fans.

Cocoons innovative Rätsel

Was ist das Besondere an Cocoon? Cocoon ist ein Puzzle-Abenteuer-Spiel, das von Geometric Interactive entwickelt und von Annapurna Interactive veröffentlicht wurde. In diesem Spiel steuerst du einen kleinen Käfer, der zwischen verschiedenen Welten springen kann, um Rätsel zu lösen. Cocoon wurde im September 2023 veröffentlicht und erhielt überwiegend positive Kritiken.

Das Spiel besticht durch sein einzigartiges Gameplay, bei dem du zwischen verschiedenen Welten wechseln musst, um Rätsel zu lösen und Bosskämpfe zu bestehen. Cocoon hat sich durch seine kreative Nutzung von Raumbeziehungen und die meditative Erfahrung, die es bietet, einen Namen gemacht. Trotz seiner Komplexität ist es ein Spiel, das du in einem einzigen Tag abschließen kannst.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed

Worum geht es in Mutants Unleashed? Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed ist ein Spiel, das auf den beliebten Charakteren der Teenage Mutant Ninja Turtles basiert. Es bietet actionreiche Kämpfe und eine spannende Handlung, die sich auf die Abenteuer der Turtles konzentriert, während sie sich gegen eine Bande von Mutanten stellen.

Obwohl Mutants Unleashed nicht die höchsten Kritiken erhalten hat, hat es dennoch eine treue Fangemeinde, die das Spiel für seine unterhaltsamen Kämpfe und die Darstellung der ikonischen Turtles schätzt. Das Spiel hat es geschafft, die Essenz der TMNT-Franchise einzufangen und bietet eine unterhaltsame Erfahrung für Fans der Serie.

Was bedeutet das für dich als Abonnent?

Was kannst du als Abonnent erwarten? Auch wenn der Verlust dieser Titel für einige enttäuschend sein mag, bietet Xbox Game Pass weiterhin ein reichhaltiges Angebot an Spielen. Der Dienst hat kürzlich 48 neue Spiele aus der Ubisoft+ Classics-Bibliothek hinzugefügt, was die größte Erweiterung in der Geschichte des Dienstes darstellt.

Zusätzlich zu den neuen Spielen hat Xbox Game Pass auch eine Preiserhöhung erfahren, die jedoch durch die Vielzahl neuer Titel gerechtfertigt wird. Du kannst weiterhin auf eine Vielzahl von Spielen zugreifen und von den exklusiven Rabatten profitieren, die Abonnenten geboten werden.

Was hältst du von den aktuellen Änderungen im Xbox Game Pass? Welche Spiele möchtest du in Zukunft im Katalog sehen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!