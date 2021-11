Xbox All Access kommt nach Deutschland: Alles, was ihr über den Dienst wissen müsst

Bereits im letzten Jahr bestätigte Florian Liewer, seines Zeichens Director Xbox Gaming DACH, dass der Dienst Xbox All Access, der bereits in mehreren Ländern sehr erfolgreich läuft, in 2021 auch in Deutschland zur Verfügung stehen wird. Nun ist es endlich soweit, doch was hat es mit diesem Angebot auf sich?

Um es kurz zu machen: Ihr erhaltet gegen eine monatliche Gebühr entweder eine Xbox Series X oder eine Xbox Series S und obendrauf gibt es auch noch den Game Pass Ultimate. Sobald die Laufzeit beendet ist, könnt ihr die Konsole behalten. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr in dieser News.

Dune-Star Timothée Chalamet bestätigt seine Anfänge als Xbox-YouTuber – und spielt erstmals Fortnite

Xbox All Access: Was ist das eigentlich?

Jetzt, wo dieser Deal auch in Deutschland zur Verfügung steht, könnt ihr über den Microsoft Store oder bei Cyberport Gebrauch von Xbox All Access machen. Für einen Preis von 24,99€ bis 32,99€ im Monat erhaltet ihr entweder eine Xbox Series S oder eine Xbox Series X.

Die Konsole kommt direkt zu euch nach Hause und obendrauf gibt es auch noch den Xbox Game Pass, mit dem ihr Zugang zu mehr als 200 Xbox One-, Xbox 360-, Original Xbox- und natürlich auch Xbox Series-X/S-Spielen erhaltet, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können.

Doch damit hört das Angebot noch nicht auf, denn zusätzlich erhaltet ihr Zugriff auf mehr als 100 PC-Spiele, Xbox Live Gold, wodurch ihr auch online spielen könnt, Cloud Gaming für Spiele auf einem Android-Gerät und EA Play, was noch einmal einen ganzen Stapel weiterer kostenloser Spiele und Testversionen hinzufügt.

©Microsoft.

Xbox All Access: Was soll das kosten?

Eine Xbox Series S mit 512 GB kostet im Normalfall 289 bis 299 Euro, über Xbox All Access bezahlt ihr stattdessen über 24 Monate 24,99 Euro. Damit bezahlt ihr letztendlich zwar beinahe 600 Euro, dafür erhaltet ihr aber auch die zuvor erwähnten Boni und der Xbox Game Pass Ultimate kostet in der Regel bereits 14,99 Euro, ist hier aber direkt mit enthalten.

Der Deal sieht bei der anderen Konsole genauso aus, jedoch bezahlt ihr für eine Xbox Series X, die im Normalfall knapp 499,- Euro kostet, 32,99 Euro, was über 24 Monate also knapp 790 Euro wären. Ein happiger Preis, der aber, wie ihr sehen könnt, durchaus seine Vorteile mit sich bringt.

Xbox Series X/S: Erste geschätzte Verkäufe zeigen, wie erfolgreich die Konsolen sind

Xbox Series S + Xbox Game Pass Ultimate : 24,99 Euro über 24 Monate

: 24,99 Euro über 24 Monate Xbox Series X + Xbox Game Pass Ultimate: 32,99 Euro über 24 Monate

Für diesen Deal fallen keinerlei Vorabkosten an und die Abonnementlaufzeit endet automatisch nach 24 Monaten. Für diese zwei Jahre gibt es einen Jahreszins von angenehmen 0 Prozent.

Xbox All Access: Was ihr sonst noch wissen müsst

Wie wir bereits angeschnitten haben, gilt die Konsole nach Ablauf der 24-monatigen Abonnementlaufzeit als abbezahlt und geht damit in euren Besitz über. Auch hier gibt es keine weiteren versteckten Kosten oder Überraschungen. Der automatisch mit beinhaltete Game Pass Ultimate muss ab dann aber auch wieder separat bezahlt werden.

In den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland kommen nur qualifizierte Kunden in den Genuss dieses Angebots, was unterm Strich bedeutet, das potenzielle Käufer*innen erst einmal eine Bonitätsprüfung bestehen müssen. Ob man diese bestanden hat oder nicht erfährt man in der Regel sofort, ist aber bindend notwendig, weil Microsoft die Finanzierung nicht selbst übernimmt.

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition: Zum Release im Xbox Game Pass enthalten

In den USA wird die Finanzierung beispielsweise von Citizens One übernommen, in Großbritannien läuft der Deal hingegen über Klarna. In Deutschland wird es entsprechend ähnliche Regulierungen geben, die euch aber dank der Null-Prozent-Finanzierung nicht wirklich großartig stören sollten.