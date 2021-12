Wonder Woman bekommt eigenes Spiel mit beliebtem System aus der Mittelerde-Reihe

Warner Bros. setzt weiter darauf, beliebte Marken vor allem auch aus dem DC-Universum als eigenes Spiel umzusetzen. Wie bei den Game Awards jetzt bekannt gegeben wurde, dreht sich das nächste Spiel von Monolith, bekannt durch Mittelerde: Mordors Schatten, komplett um Wonder Woman.

Wonder Woman bekommt endlich ihr eigenes Videospiel

Zur Ankündigung wurde zunächst der sehr kurze Teaser im Rahmen der Liveshow in der vergangenen Nacht vorgestellt:

Was ist zu sehen? In diesem wird der kultige Charaktere Diana samt ihrer Rüstung und Armschienen gezeigt. Währenddessen redet ihre Mutter Hippolyta über das Schicksal, dem sie sich stellen muss, denn sie ist Wonder Woman.

Als Entwicklerstudio sitzen die Jungs und Mädels von Monolith Productions dran, die bereits mit „Mordors Schatten“ bewiesen haben, dass sie es wissen eine große Marke als Videospiel umzusetzen. Sehr viel mehr ist zum Spiel erst einmal aus dem Trailer nicht bekannt.

Es wird Open World mit Nemesis-System

Ein Blick in die Beschreibung auf YouTube verrät dann aber doch etwas mehr, als zunächst vermutet. Demnach ist „Wonder Woman“ ein Open-World-Spiel, das auf ein besonderes System setzen wird, das Fans des Studios bereits kennen.

Denn das Nemesis-System kehrt zurück, das wieder dafür sorgen wird, dass ihr in der Welt viel zu tun habt. Ihr werdet euch mit Freunden und Feinden gleichermaßen zusammenschließen können, um das Land zu vereinen. Wie es genau umgesetzt wird, ist derzeit noch nicht bekannt, aber es kann davon ausgegangen werden, dass es ähnlich zu „Mittelerde“ fungiert.

Zudem soll die Geschichte komplett neu für das Spiel geschrieben werden. Diana soll darin die Aufgabe bekommen, ihre Amazonen-Familie mit der modernen Welt der Menschen irgendwie zu vereinen.

Viel mehr wurde zum Spiel nicht bekannt. Wann „Wonder Woman“ oder für welche Plattformen es erscheint, steht ebenfalls noch komplett aus. Es kann aber sehr gut sein, dass es noch etwas dauert, weshalb das Spiel wahrscheinlich nicht mehr für die alten Konsolen veröffentlicht wird.