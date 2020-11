Hogwarts Legacy für PS5: Kann bei Amazon Italien schon vorbestellt werden

Lange vor der offiziellen Ankündigung gab es zu dem Open-World-Action-Rollenspiel Hogwarts: Legacy bereits geleakte Gameplay-Szenen. Während des PS5 Showcase im September dieses Jahres erfolgte schließlich die offizielle Ankündigung seitens Warner Bros. und damit zudem erste Details, was uns im kommenden Jahr für ein Spiel erwarten wird.

In „Hogwarts Legacy“ schlüpft ihr in die Rolle eines Schülers, der an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei studiert. Dabei sollt ihr eine ungeschriebene Geschichte erleben und euch auf eine gefährliche Reise begeben, um eine geheime Wahrheit der Zauberwelt aufzudecken.

Hogwarts bereits bei Amazon Italien gelistet

Ein genaues Datum für das kommende Jahr haben die Verantwortlichen zwar bislang noch nicht veröffentlicht, doch auf Amazon Italien sind die verschiedenen Versionen des Spiels bereits gelistet und können außerdem vorbestellt werden. Die Beschreibung lautet wie folgt:

Du lebst im 19. Jahrhundert in Hogwarts

Dein Charakter ist ein Schüler, dessen Talente der Schlüssel zu einem alten Geheimnis sein können, das die Zauberwelt zu zerstören droht

Erlebe das Gefühl, in Hogwarts zu leben, während du Allianzen schmiedest, gegen die Dunklen Zauberer kämpfst und letztendlich das Schicksal der Zauberwelt bestimmst

Das Erbe, das du hinterlassen wirst, liegt alleine bei dir. Schreibe deine Geschichte

Gelistet werden sowohl die Versionen für PS4 und Xbox One, als auch für die beiden Next-Gen-Konsolen PS5 sowie Xbox Series X. Der Preis für die unterschiedlichen Plattformen wird auf Amazon wie folgt angegeben:

PS4: 69,90€

69,90€ PS5: 74,90€

74,90€ Xbox One: 70,98€

70,98€ Xbox Series X: 74,90€

Als Release-Termin wird der 31. Dezember 2021 angegeben. Bei diesen Angaben, vor allem bei dem Datum, handelt es sich aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit noch um einen Platzhalter.

Das von Avalanche entwickelte und von Warner Bros. Games unter dem Label Portkey Games vertriebene „Hogwarts Legacy“ erscheint 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One und PC.