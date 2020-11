The Witcher: Der Barde Jaskier trifft in Staffel 2 auf seine Muse

Die erfolgreiche Fantasyserie The Witcher wird nächstes Jahr mit der 2. Staffel auf Netflix fortgesetzt. Dabei dürfen sich Fans aus der gleichnamigen Videospielreihe auf ein Wiedersehen mit Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva nebst Anya Chalotra als Yennefer und Freya Allan als Ciri freuen.

Während vor wenigen Tagen die Produktion der neuen Folgen aufgrund der Corona-Pandemie erneut unterbrochen werden musste, durften wir bereits einen ersten Blick auf die drei Helden, die neuen Nilfgaard-Rüstungen und neue Monster werfen.

Einzig Publikumsliebling Jaskier (dargestellt von Joey Batey) – auch unter dem deutschen Namen Rittersporn bekannt – wurde noch nicht gezeigt. Dafür soll der Barde, der mit seinem Song „Toss A Coin To Your Witcher“ bereits einen echten Ohrwurm erzeugte, gerade in der 2. Staffel einen wichtigen Part in der Story einnehmen. Denn wie nun bekannt wurde, sucht Showrunnerin Lauren S. Hissrich wohl gerade nach einer Besetzung für die Rolle der Countess De Stael. Damit spielt wohl eine wichtige Frau aus seiner Vergangenheit in den neuen Folgen mit.

Wer ist die Gräfin De Stael?

Kenner der Geralt-Saga von Buchautor Andrzej Sapkowski sowie den Videospielen dürften aufhorchen, spielt die rätselhafte Dame doch eine wichtige Rolle in Jaskiers Leben. Im Band „The Witcher: Der Schwalbenturm“ („The Tower of the Swallow“) etwa spricht Jaskier von seiner Vergangenheit und verrät, dass er erst mit 19 Jahren zum Poet und Barde wurde, als er die bezaubernde Gräfin de Stael kennenlernte und sich unsterblich in sie verliebte.

Wer nun Jaskiers Herzdame und Muse in der Serie darstellen wird, bleibt spannend. In den Büchern sowie in den Videospielen ist die Gräfin nie selbst in Erscheinung getreten, sondern wird nur in den Erzählungen des Barden erwähnt.

Die Gräfin findet übrigens bereits eine erste Erwähnung in der „Witcher“-Serie, Folge 5 der ersten Staffel. Darin erwähnt Jaskier beim Zusammentreffen mit Geralt am Fluss, dass er gerade erneut von der Gräfin de Stael verlassen wurde. In der gleichen Szene am Fluss findet Geralt eine versiegelte Karaffe mit einem Flaschengeist – und ungeahnten Folgen für den Barden:

The Witcher: So geht es in Staffel 2 weiter

Inzwischen gibt es erste Details, wie es in Staffel 2 weitergehen wird: Nachdem Geralt und Ciri endlich zusammen gefunden haben, bringt der Hexer die junge Prinzessin vor ihren Verfolgern zur Hexer-Festung Kaer Morhen in Sicherheit. Hier erhält Ciri, die eine mysteriöse Kraft in sich trägt, Unterricht in Sachen Magie, Zauberei und den Kampf mit dem Schwert.

Während Geralt anfangs nichts über Yennefers Schicksal ahnt, konnte sie die Schlacht von Sodden überleben und wird gefangen genommen. Währenddessen streben Könige, Elfen, Menschen und Dämonen außerhalb der sicheren Mauern von Kaer Morhen nach der Vormachtstellung.

Während die Produktion der 2. Staffel von „The Witcher“ derzeit wieder zum Stillstand gekommen ist, hoffen die Serienmacher und Netflix weiterhin, die neuen Folgen im Sommer 2021 auf dem Streamingdienst zu veröffentlichen.

Ein genauer Release-Termin wurde vorsorglich noch nicht genannt. Mit den massiven Verzögerungen der Dreharbeiten kann es durchaus sein, dass die neuen Staffeln erst im Herbst oder Winter 2021 kommen.

The Witcher: Staffel 3 und erste Spin-Offs bestätigt

Netflix hat bereits eine 3. Staffel von „The Witcher“ in Auftrag gegeben. Darüber hinaus wird das Franchise mit weiteren Serien erweitert: Bestätigt ist bereits der Anime-Film Nightmare of the Wolf und die sechsteilige Prequel-Serie Blood Origins als Vorgeschichte zur Hexer-Saga. Auch gibt es erste Hinweise auf eine geplante Serie über die Magierinnen der Fantasy-Welt, offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

