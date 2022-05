The Witcher-Fan verpasst Henry Cavills Geralt einen neuen Cyberpunk-Look

Der Serienhit The Witcher feiert bei Netflix einen enormen Zuschauererfolg und hatte zuletzt mit der 2. Staffel einen neuen Rekord als meist gesehene Serie beim Streamingdienst aufgestellt.

Die Fantasyserie mit einer wachsenden Fangemeinde basiert auf der Hexer-Saga des polnischen Buchautors Andrzej Sapkowski, nach dessen Vorlagen auch die gleichnamige Videospielreihe von CD Project RED entstanden ist.

Und während Fans fieberhaft auf weitere Staffeln der Serie warten – und gleichermaßen auf Nachschub im Bereich Games hoffen, hat ein Fan die Zeit genutzt und Henry Cavill als Titelheld Geralt von Riva (via Instagram) einen neuen Look verpasst: Dem Witcher steht auch ein Cyberpunk-Makeover verdammt gut:

Nach dem fulminanten Auftakt der neuen Fantasyserie „The Witcher“ mussten Fans ganze zwei Jahre auf die 2. Staffel warten, die Ende letzten Jahres schließlich an den Start ging. Ob es weitere zwei Jahre braucht, bis die 3. Staffel erscheint, bleibt abzuwarten. Wenigstens verschwenden die Macher keine Zeit und haben schon jetzt mit den Dreharbeiten zu den neuen Folgen begonnen.

The Witcher Staffel 3: Netflix enthüllt zum Drehstart erste Story-Details und Set-Bild mit Geralt und Ciri

Erste Set-Bilder zeigen Henry Cavill als Hexer Geralt, Freya Allan als Ciri und Anya Chalotra als Yennefer. Im Hintergrund ist auch ein Pferd zu sehen, das wohl als Nachfolger von Plötze fungieren dürfte. Zum Drehstart der neuen Folgen wurden auch von offizieller Seite erste Story-Details zu Staffel 3 bekannt gegeben:

„Während Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents darum wetteifern, sie zu fangen, nimmt Geralt sich Ciri von Cintra an, um sie vor ihren Verfolgern zu verstecken mit der Absicht seine neu vereinte Familie vor denen zu schützen, die sie bedrohen und zu zerstören versuchen. Yennefer von Vengerberg führt Ciri zur gut geschützten Festung Aretuza, wo ihre magische Ausbildung beginnt. Dort hofft Yennefer, mehr über die düsteren Mächte in Erfahrung zu bringen, die Ciri umgeben. Schon bald finden sich die drei in einem mit einem Strudel aus politischer Korruption, dunkler Magie und Verrat wieder. Um einander nicht für immer zu verlieren, nehmen Geralt, Ciri und Yennefer die vor ihnen liegenden Kämpfe an…“