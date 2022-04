Wo bleibt mein The Witcher-Set von LEGO?

Wenn der Spielzeughersteller LEGO bislang eines verpasst hat, dann ist das definitiv ein magisches Lego-Set zum überaus beliebten und erfolgreichen The Witcher-Franchise. Meines Erachtens ein wahrer Selbstläufer, kommt die LEGO Group eines Tages sicher auch schon noch auf die Idee, solch ein Set Realität werden zu lassen. Was meint ihr?

Im besten Fall ist das also nur eine Frage der Zeit. Und im schlechtesten Fall? Müssen wir uns wohl selbst eines konstruieren.

Wie wir unschwer am Aufmacherbild erkennen können, wäre ein waschechtes Witcher-Set mit Geralt, Ciri und Yennefer ein wahrer Traum für jeden Merchfan. So viele Szenen aus den Büchern, den Spielen oder der Netflix-Serie würden sich anbieten, sie in einem vollwertigen Lego-Diorama zu adaptieren. Da wäre die berühmt-berüchtigte Badewannenszene mit Geralt sicher nur ein Traum von vielen, den einige von uns hegen.

Star Wars: Battlefront 2: Celebration Edition geleakt, birgt Inhalte zu Episode 9

Wie Artist r/BrickPanda82 beeindruckend mit dem Schaubild „The Monster of the Swamp“ aufzeigt, ist solch eine Kreation längst überfällig.

Ein Lego-Set zum „The Witcher“-Franchise wäre eine wahre Gelddruckmaschine, quasi die eierlegende Wollmilchsau für den Spielzeughersteller – wenn ihr mich fragt.

LEGO The Witcher zum Selbstbauen

Aber solange der Anbieter diesen Bedarf nicht deckt, müssen wir uns eben selbst aushelfen. So zeigt beispielsweise MiniSuperHeroesToday auf seinem YouTube-Kanal, mit welchen Teilen wir ein eigenes Witcher-Set kreieren könnten.

Wobei ein Set nicht ganz das richtige Wort ist. Zumindest können wir mit seiner Hilfe einen eigenen kleinen Geralt kreieren. Immerhin?

Was ist mit LEGO IDEAS?

Falls der Spielzeughersteller nicht selbst auf die Idee kommt, diesen Selbstläufer auf den Markt zu werfen, gibt es da immer noch die Möglichkeit über LEGO IDEAS.

Kurz gesagt, kann hier jeder Interessent eine eigene Kreation einschicken, die dann von der Community bewertet wird. Wenn ein Kunstwerk besonders gut bei der Community und der LEGO Group ankommt, kann es passieren, dass dieses Lego-Set dann tatsächlich produziert wird.

Falls ihr selber Lust und Laune habt, euch an einen Versuch zu wagen, dann wäre der Umweg über LEGO IDEAS womöglich gar nicht mal die schlechteste Idee? Hier gibt es schon heute Schöpfungen, die sich thematisch gut einschmiegen würden. Schaut euch nur mal diese aktuellen Kreationen an:

Bis es so weit ist und LEGO ein Set zu The Witcher ankündigt, nehmen wir vorlieb mit dem Stop-Motion-Kurzfilm „The Witcher: The Wolf’s Path (Stop-motion)“ von ondrejkarol, der ebenfalls ganz gut aufzeigt, wie solche Lego-Versionen in Szene gesetzt werden könnten.

Und wenn wir schon dabei sind, können wir uns auch noch gleich die Fortsetzung anschauen. Besser wird es heute nicht:

Was meint ihr? Ist The Witcher in Lego-Form längst überfällig oder gibt es sowieso schon zu viele Sets von zu vielen Marken? Jüngst wurde übrigens ein mehr als beeindruckendes Set zum DeLorean aus Zurück in die Zukunft angekündigt.

Zurück in die Zukunft mit LEGO und dem detailgetreuen 3-in-1-DeLorean-Bauset