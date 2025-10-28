Wheels of Duty – FPS-Spaß im Rollstuhl jetzt positiv bewertet auf Steam

Das neueste Multiplayer-FPS-Spiel, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Wheels of Duty. Dieses Spiel hat kürzlich die Early-Access-Phase auf Steam verlassen und erfreut sich nun einer sehr positiven Bewertung von Spielern. Die Entwickler haben viel Zeit in die Verfeinerung der Spielmechanik investiert, und das Ergebnis ist ein unterhaltsames, kostenloses Spielerlebnis.

Wheels of Duty: Ein einzigartiges Konzept

Was macht Wheels of Duty besonders? Das Spiel hebt sich durch seine einzigartige Prämisse ab: Du kämpfst nicht nur in klassischen PvP-Modi wie Team Deathmatch und Free for All, sondern bewegst dich dabei auch in Rollstühlen. Diese ungewöhnliche Mechanik sorgt für ein amüsantes Spielerlebnis, das nicht allzu ernst genommen werden muss.

Ein weiterer Vorteil von Wheels of Duty ist, dass es auf nahezu jedem Gaming-PC oder Laptop läuft, da es nur geringe Systemanforderungen hat. Du benötigst keine teure Hardware, um das Spiel in vollen Zügen zu genießen. Auch die Lernkurve ist flach, was bedeutet, dass du nicht viel Zeit investieren musst, um das Spiel zu meistern.

Spielmodi und Spielerlebnis

Welche Spielmodi bietet Wheels of Duty? Neben den klassischen Modi bietet das Spiel interessante PvE-Herausforderungen, darunter ein Survival-Modus, in dem du gegen Zombies kämpfst. Diese Modi erweitern das Spielerlebnis und bieten dir Abwechslung.

Da Wheels of Duty ein Indie-Spiel ist, sind einige Bugs und Glitches zu erwarten. Die Spielerschaft ist kleiner als bei großen FPS-Titeln auf Steam, was dazu führen kann, dass die Server weniger ausgelastet sind. Um dennoch ein volles Spiel zu ermöglichen, gibt es Bots, die fehlende Spieler ersetzen können.

Finanzierung und Unterstützung des Entwicklers

Wie kannst du den Entwickler unterstützen? Obwohl das Hauptspiel kostenlos ist, gibt es DLC-Pakete, die du erwerben kannst, um den Entwickler zu unterstützen. Diese kosten umgerechnet etwa 10 Euro und schalten zusätzliche Inhalte wie Charakterpakete und den Survival-Modus frei.

Diese zusätzlichen Inhalte bieten dir nicht nur mehr Spielspaß, sondern helfen auch, die Entwicklung des Spiels weiter voranzutreiben. Es ist eine großartige Möglichkeit, ein Indie-Studio zu unterstützen und das Spiel weiter zu verbessern.

Wheels of Duty bietet ein erfrischendes und humorvolles Erlebnis im Bereich der FPS-Spiele. Hast du das Spiel schon ausprobiert? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren unten!