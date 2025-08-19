Warum das Pick 10-System in Black Ops 7 nicht zurückkommt – Entwickler erklärt

Die Call of Duty-Community hat lange auf die Rückkehr des beliebten Pick 10-Systems gewartet, das erstmals in Call of Duty: Black Ops 2 eingeführt wurde. Doch trotz der anhaltenden Forderungen der Community steht das System auch in Call of Duty: Black Ops 7 nicht zur Verfügung. Ein Entwickler von Treyarch hat kürzlich erklärt, warum das so ist.

Die Entscheidung gegen das Pick 10-System

Warum hat Treyarch das Pick 10-System nicht zurückgebracht? Laut Matt Scronce, dem Design Director von Treyarch, erfordert das Pick 10-System zu viel kognitiven Aufwand für den durchschnittlichen Spieler. Scronce erklärte in einem Interview, dass das aktuelle Loadout-System einfacher und intuitiver sei. Die Spieler können schnell und unkompliziert ihre Ausrüstung zusammenstellen, ohne viel nachdenken zu müssen.

Das Pick 10-System hingegen verlangte von dir, strategische Entscheidungen zu treffen und Kompromisse einzugehen. Du konntest beispielsweise auf tödliche Granaten verzichten, um mehr Aufsätze für deine Waffen auszurüsten. Während einige Entwickler im Team das System gerne wieder einführen würden, bleibt Treyarch vorerst bei der aktuellen Struktur, die für Call of Duty: Black Ops 7 besser geeignet erscheint.

Die Zukunft des Pick 10-Systems

Besteht noch Hoffnung auf eine Rückkehr des Pick 10-Systems? Trotz der klaren Entscheidung gegen das System in Black Ops 7, schließt Treyarch die Möglichkeit einer Rückkehr in Zukunft nicht aus. Andere Studios könnten das System in künftigen Titeln nutzen, aber für den Moment bleibt es ein Relikt der Vergangenheit. Es gibt zwar Gerüchte, dass Sledgehammer Games das Pick 10-System in einer frühen Entwicklungsphase von Call of Duty: Modern Warfare 3 getestet hat, aber letztlich wurde es nicht in die finale Version übernommen.

Für viele Fans bleibt das Fehlen des Pick 10-Systems ein Rätsel, besonders da Black Ops 7 viele Elemente aus Black Ops 2 aufgreift. Die Beta von Black Ops 7 wird im Oktober 2025 veröffentlicht, und das vollständige Spiel erscheint am 14. November 2025.

Deine Meinung zählt

Möchtest du das Pick 10-System zurück? Die Entscheidung von Treyarch mag nicht alle zufriedenstellen, aber sie bietet Einblicke in die Entwicklungsprozesse hinter einem der größten Franchises der Welt. Nun liegt es an dir, deine Meinung zu äußern. Wäre das Pick 10-System eine willkommene Ergänzung in einem zukünftigen Call of Duty-Titel? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!