Viewfinder kostenlos im Epic Games Store – Nur bis Ende 30. Dezember 2025!

Mit dem heutigen Gratis-Spiel startet der Epic Games Store in die finale Phase seiner großen Feiertagsaktion 2025. Vom 29. bis 30. Dezember 2025 kannst du dir Viewfinder kostenlos sichern. Damit ist der 13. Titel veröffentlicht, der im Rahmen der diesjährigen Dezember-Aktion verschenkt wird – und es folgen noch zwei weitere bis Neujahr.

Viewfinder ist ein innovativer Puzzle-Plattformer, der 2023 für PlayStation 5 und PC erschienen ist und seitdem auch auf Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch verfügbar ist. Entwickelt wurde das Spiel vom schottischen Studio Sad Owl Studios und es kombiniert kreative Perspektivrätsel mit einer eindrucksvollen visuellen Gestaltung.

Das steckt hinter Viewfinder

Wie funktioniert das Gameplay von Viewfinder? Die zentrale Spielmechanik von Viewfinder erlaubt es dir, Fotografien in die 3D-Welt einzufügen und dabei reale Geometrie zu verändern. Was auf einem Bild zu sehen ist, kann durch geschicktes Ausrichten in greifbare Plattformen oder Wege verwandelt werden.

Im späteren Verlauf erhältst du eine Polaroid-Kamera, mit der du eigene Bilder aufnimmst, um neue Wege zu erschaffen oder Rätsel zu lösen. Damit erinnert das Spiel nicht nur optisch, sondern auch spielerisch an Klassiker wie Portal. Die Level sind kompakt, aber zunehmend komplex und verlangen kreative Denkansätze.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Story von Viewfinder

Worum geht es in der Geschichte? In der Welt von Viewfinder ist die Erde durch das Verschwinden aller Pflanzen am Rande des Untergangs. Du übernimmst die Rolle eines Probanden, der eine Simulation durchläuft, in der Forscher einst versuchten, eine Lösung zu finden. Unterstützt wirst du dabei von der KI-Katze Cait.

Während du die Simulation erkundest und Hinweise auf das gescheiterte Experiment der Wissenschaftler findest, offenbart sich eine bittersüße Geschichte, die mit einem Hoffnungsschimmer endet: Ein einzelner Keimling überlebt und könnte den Neuanfang für die Erde bedeuten.

Bewertungen und Kritiken

Wie wurde Viewfinder von der Fachpresse aufgenommen? Viewfinder hat auf OpenCritic einen Durchschnitt von 83 Punkten erreicht und wird von 90 % der Kritiker empfohlen. Auf Steam sind die Nutzerbewertungen mit „Sehr positiv“ ebenfalls vielversprechend. Besonders gelobt wird die einzigartige Spielmechanik, während einige Rezensenten anmerken, dass die Spielzeit eher kurz ausfällt.

Bereits vor Release konnte das Spiel bei der Gamescom 2021 den „UK Game of the Show“-Award gewinnen. Insgesamt genießt Viewfinder einen sehr guten Ruf unter Puzzle-Fans.

Alle bisherigen Gratis-Spiele der Aktion

Welche Titel wurden bereits verschenkt? Seit dem 11. Dezember 2025 hat Epic Games Store 13 Spiele im Rahmen der Feiertagsaktion kostenlos bereitgestellt. Hier eine Übersicht:

Spiel Wert Verfügbar von Verfügbar bis OpenCritic-Score Koop Hogwarts Legacy 59,99 € 11. Dez 18. Dez 84 Nein Jotunnslayer: Hordes of Hel 14,99 € 18. Dez 19. Dez 79 Nein Eternights 29,99 € 19. Dez 20. Dez 72 Nein Blood West 24,99 € 20. Dez 21. Dez 81 Nein Sorry We’re Closed 24,99 € 21. Dez 22. Dez 82 Nein Paradise Killer 19,99 € 22. Dez 23. Dez 81 Nein Bloodstained: Ritual of the Night 39,99 € 23. Dez 24. Dez 83 Ja The Callisto Protocol 59,99 € 24. Dez 25. Dez 67 Nein Disco Elysium – The Final Cut 39,99 € 25. Dez 26. Dez 89 Nein We Were Here Together 12,99 € 26. Dez 27. Dez 67 Ja Cassette Beasts 19,99 € 27. Dez 28. Dez 85 Ja SKALD: Against the Black Priory 14,99 € 28. Dez 29. Dez 75 Nein Viewfinder 24,99 € 29. Dez 30. Dez 83 Nein

Ausblick auf die letzten beiden Mystery Games

Welche Spiele könnten noch kommen? Der 30. und 31. Dezember 2025 stehen noch aus – mit jeweils einem bisher unbekannten Titel. Die bisherigen Muster deuten darauf hin, dass Epic einen großen Titel zum Abschluss bereithalten könnte, ähnlich wie The Callisto Protocol oder Hogwarts Legacy.

Das nächste Spiel wird am 30. Dezember 2025 um 17:00 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet. Es bleibt spannend, ob diesmal ein Indie-Hit oder ein echter Blockbuster auf dich wartet.

Was hältst du von Viewfinder als Gratis-Spiel? Hast du bei der Aktion bisher zugeschlagen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!