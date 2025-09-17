Vier Spiele verlassen PS Plus im Oktober 2025 – nutze die Chance jetzt!

Im Oktober 2025 verlässt eine Auswahl von Spielen das PlayStation Plus-Angebot, und es ist eine großartige Gelegenheit, diese Titel noch einmal zu erleben, bevor sie nicht mehr verfügbar sind. PlayStation Plus, der Premium-Abonnementdienst von Sony Interactive Entertainment, bietet monatlich wechselnde Spiele für seine Mitglieder, wobei einige Titel entfernt und neue hinzugefügt werden. Diesmal sind es vier Spiele, die das Angebot verlassen werden, und es könnte sich lohnen, ihnen vor ihrem Verschwinden noch einmal eine Chance zu geben.

Welche Spiele verlassen PlayStation Plus?

Welche Titel sind betroffen? Sony hat bestätigt, dass vier Spiele im Oktober 2025 aus dem PlayStation Plus-Angebot entfernt werden. Diese Spiele bieten eine Vielzahl von Erlebnissen, von abenteuerlichen Reisen bis hin zu strategischen Herausforderungen. Wenn du diese Titel bisher noch nicht ausprobiert hast, bietet sich jetzt die Gelegenheit, da sie bald nicht mehr im Rahmen des Abonnements verfügbar sein werden.

Die genauen Titel, die das Angebot verlassen, wurden von Sony noch nicht im Detail bekannt gegeben. Es ist jedoch üblich, dass PlayStation Plus eine bunte Mischung aus Indie- und AAA-Spielen bietet, was einen breiten Geschmack abdeckt. Es bleibt spannend, welche Überraschungen die neue Auswahl im Oktober für uns bereithält.

Warum jetzt spielen?

Warum solltest du diese Spiele nicht verpassen? Die Zeit, bevor ein Spiel das Angebot verlässt, kann die perfekte Gelegenheit sein, es zu erleben. Einer der größten Vorteile von PlayStation Plus ist die Möglichkeit, Spiele zu entdecken, die du vielleicht nicht selbst gekauft hättest. Die Spiele, die im Oktober 2025 entfernt werden, könnten versteckte Juwelen sein, die es wert sind, ausprobiert zu werden, bevor sie nicht mehr verfügbar sind.

Zusätzlich könnte das Entfernen eines Spiels aus dem Angebot bedeuten, dass es in naher Zukunft nicht mehr so leicht zugänglich sein wird. Das bietet dir nicht nur die Möglichkeit, ein einzigartiges Spielerlebnis zu genießen, sondern auch, in den Genuss von Titeln zu kommen, die möglicherweise nicht mehr so leicht zu finden sind.

Wie PlayStation Plus dein Spielerlebnis verbessert

Welche Vorteile bietet PlayStation Plus? Mit einem PlayStation Plus-Abonnement erhältst du nicht nur Zugang zu monatlich wechselnden Spielen, sondern auch zu exklusiven Rabatten im PlayStation Store, Cloud-Speicher für Spielstände und Zugang zu Online-Multiplayer-Funktionen. Diese Vorteile machen das Abonnement zu einer lohnenden Investition für jeden, der das Beste aus seiner PlayStation-Konsole herausholen möchte.

Insbesondere der Zugriff auf eine sich ständig ändernde Bibliothek von Spielen ermöglicht es dir, stets frische und aufregende Inhalte zu genießen. Dies ist ideal für diejenigen, die gerne neue Spiele ausprobieren und ihren Horizont erweitern möchten, ohne jedes Spiel einzeln kaufen zu müssen.

Deine Meinung zählt!

