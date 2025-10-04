Vertigo kehrt zurück in Call of Duty Black Ops 7 – Erlebe alte Favoriten neu

Die Spannung steigt unter den Call of Duty-Fans, denn eine der bekanntesten Karten aus Black Ops 2, Vertigo, könnte bald in Call of Duty: Black Ops 7 zurückkehren. Treyarch Studios hat kürzlich Hinweise darauf gegeben, dass die Karte für das Post-Launch-Content-Lineup des Spiels in Betracht gezogen wird. Diese Nachricht kommt, da der offizielle Release von Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 immer näher rückt.

Ein Blick in die Vergangenheit

Warum ist Vertigo so besonders? Vertigo war ursprünglich Teil des Uprising DLC für Call of Duty: Black Ops 2 und schnell zu einem Favoriten unter den Spielern geworden. Die Karte spielt auf dem Dach eines Hochhauses, was spannende und vertikale Kämpfe ermöglicht. Diese einzigartige Umgebung hat Vertigo zu einer der einprägsamsten Karten in der Geschichte der Serie gemacht.

Mit der Rückkehr von Vertigo in Black Ops 7 könnten Spieler die nostalgischen Momente von damals erneut erleben. Die Rückkehr dieser Karte ist Teil eines größeren Trends, bei dem Treyarch Studios alte Favoriten für neue Spielerlebnisse aufarbeitet.

Post-Launch-Pläne von Treyarch

Welche Karten erwarten dich in Black Ops 7? Zum Start wird Call of Duty: Black Ops 7 insgesamt 18 Multiplayer-Karten bieten. Dazu gehören 13 brandneue 6v6-Karten, zwei Karten für den 20v20-Modus Skirmish und drei remasterte Karten aus Black Ops 2: Express, Raid und Hijacked. Die in Aussicht gestellten Remasters, darunter Vertigo, sollen in den kommenden Seasons folgen.

Die Rückkehr klassischer Karten ist ein Zeichen dafür, dass Treyarch Studios den Fans vertraute Erlebnisse bieten möchte, während sie gleichzeitig neue Inhalte erkunden. Diese Mischung aus Alt und Neu könnte das Spiel für langjährige Fans und Neulinge gleichermaßen attraktiv machen.

Die Beta-Phase und der Weg zur Veröffentlichung

Was bringt die Beta für Black Ops 7? Die frühe Beta-Phase von Call of Duty: Black Ops 7 hat bereits begonnen und gibt dir die Möglichkeit, einige der neuen Karten auszuprobieren. Eine offene Beta startet am 5. Oktober 2025 und läuft bis zum 8. Oktober 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC. Diese Phase ist entscheidend, da Treyarch wertvolles Feedback von dir und anderen Spielern sammelt, um das Spiel weiter zu verfeinern.

Bereits in den ersten Tagen der Beta hat das Feedback zu Anpassungen bei der Zeit bis zum Tod (TTK), Türen, Waffen-EP und mehr geführt. Diese Feinabstimmungen sind Teil der Bemühungen, ein ausgewogenes und fesselndes Spielerlebnis zu schaffen.

Ausblick auf die erste Season

Wann startet Season 1 von Black Ops 7? Es wird erwartet, dass die erste Season von Call of Duty: Black Ops 7 im Dezember 2025 beginnt. Mit der Veröffentlichung der ersten Season könnten weitere Remaster-Karten und neue Inhalte eingeführt werden, die das Spiel kontinuierlich erweitern.

In der Zwischenzeit wird die Karte Nuketown 2025 kurz nach dem offiziellen Launch verfügbar sein. Wenn Treyarch dem Zeitplan von Black Ops 6 folgt, könnte Nuketown bereits eine Woche nach der Veröffentlichung von Black Ops 7 spielbar sein.

Was hältst du von der Rückkehr der klassischen Karten in Black Ops 7? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!