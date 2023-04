Star Wars: The Acolyte – Wer ist Vernestra Rwoh? Bekannter Charakter spielt mit!

Während der Star Wars Celebration 2023 wurden zahlreiche Neuankündigungen seitens Disney geteilt und viele Hollywoodstars gaben Interviews zu ihren Auftritten. Zu den absoluten Highlights zählt unter anderem der erste Teaser-Trailer von Star Wars: Ahsoka. Die Realfilmserie wird im August 2023 anlaufen.

Doch für viele ebenfalls sehr spannend ist die Live-Action-Serie Star Wars: The Acolyte, denn hier lernen wir das Leben eines Sith-Acolyten innerhalb einer Realfilmserie auf Disney Plus kennen.

Die Serie ist ein Mystery-Thriller. Sie soll uns in den letzten Tagen der Ära der Hohen Republik auf eine Reise aus „schattigen Geheimnissen und auftauchenden Kräften der dunklen Seite“ entführen. Alles klingt ziemlich, was das Ende einer ganzen Ära unterstreicht.

Und als wäre das nicht schon eine wundervolle, neuartige Prämisse in der TV-Landschaft von Star Wars, gibt es obendrein noch ein paar weitere Details, die uns aufhorchen lassen.

Star Wars: The Acolyte erhält bekannten Charakter

Die Ausführende Produzentin Leslye Headland sprach auf einem Panel der SWC2023 kurz über die kommende Serie, die aktuell gedreht wird.

Die Schauspielerin Rebecca Henderson trat mit auf die Bühne und das nicht ohne Grund. Denn Henderson wird den Charakter Vernestra Rwoh spielen. Einige von euch kennen die Jedi bereits aus der Ära der Hohen Republik.

Dass es hier Überschneidungen der Bücher und Comics gibt, die seit geraumer Zeit veröffentlicht werden, war im Grunde klar. Aber jetzt haben wir den ersten Hinweis. Bei Vernestra Rwoh handelt es sich um einen Charakter von Autor Charles Soule. Wir sehen die Jedi in vielen „The High Republik“-Medien wie der Comicbuchreihe Light of the Jedi und:

A Test of Courage

The Rising Storm

Race to Crashpoint Tower

Out of the Shadows

Mission to Disaster

Wer ist Vernestra Rwoh?

Bei dieser Figur handelt es sich um die ehemalige Padawan vom Jedi-Ritter Stellan Gios, die mit 15 Jahren zum Jedi-Ritter geschlagen wurde. Damit gilt sie als eine der jüngsten Jedi-Ritter zu dieser Zeit, die es je auf diesen Rang geschafft haben. Auch sie hatte später einen Padawan, und zwar Imri Cantaros.

Vernestra Rwoh verwandelt ihr Lichtschwert in eine Peitsche. © Disney/Lucasfilm

Bemerkenswert ist unter anderem ihr Lichtschwert, das sich durch das Drehen eines Rings aktiviert und eine Lichtpeitsche widerspiegelt. Ihre Lichtschwert-Klinge ist violett. Und diese markante Waffe werden wir sicherlich auch in der Serie zu Gesicht bekommen!

Da wir uns in „Star Wars: The Acolyte“ am Ende der Hohen Republik-Ära befinden, wird sie in der Serie bereits einiges auf dem Kasten haben und etwas älter sein.

Neben Venestra Rwoh spielen außerdem folgende Schauspieler mit:

Amandla Stenberg (Bodies Bodies Bodies)

(Bodies Bodies Bodies) Lee Jung-jae (Squid Game)

(Squid Game) Manny Jacinto (The Good Place)

(The Good Place) Dafne Keen (Logan)

(Logan) Dean-Charles Chapman (1917)

(1917) Charlie Barnett (Russian Doll)

(Russian Doll) Carrie-Anne Moss (The Matrix)

(The Matrix) Margarita Levieva (Revenge)

(Revenge) Jodie Turner-Smith (Murder Mystery 2)

„Star Wars: The Acolyte“ läuft in 2024 exklusiv auf Disney Plus.