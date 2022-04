Lucasfilm baut sein Star Wars-Universum weiter aus und kündigte eine Fülle an weiteren neuen Serien für den hauseigenen Streamingdienst Disney+ an. Insbesondere The Mandalorian, Boba Fett oder die kommende Obi-Wan Kenobi-Serie ergründen in einer Galaxie weit, weit entfernt neue Geschichten mit bekannten wie neuen Charakteren abseits der Skywalker-Saga.

The Acolyte geht sogar einen Weg weiter und führt erstmals die neue Ära The High Republic ins Film/Serien-Universum ein. Viel wird über die Serie noch nicht verraten, die als Mystery-Thriller mit Martial-Arts-Elementen beschrieben wird und die Dunkle Seite der Macht ergründen möchte.

Jetzt wurden weitere neue Charaktere genannt. Serienmacherin und Showrunnerin Leslye Headland, bekannt für die schwarzhumorige Netflix-Serie „Matrjoschka“, steht hinter der neuen „Star Wars“-Serie.

The Acolyte: Erste Story-Details weiterhin geheim

Die Serie ist laut der offiziellen Ankündigung von Lucasfilm weit vor den Ereignissen von „Star Wars Episode I: Die dunkle Bedrohung“ angesiedelt und führt uns „in den letzten Tagen der Ära der Hohen Republik in eine Galaxie voller dunkler Geheimnisse und aufkommender Mächte der Dunklen Seite.“

Star Wars: The Acolyte – Ist die Story schon im Umlauf?

Damit wird für alle Fans ein komplett neues Kapitel im Franchise aufgeschlagen. Zudem soll die Geschichte einen sehr viel düsteren Ton anschlagen, als alle bisherigen „Star Wars“-Produktionen.

Besetzung zu weiteren neuen Charakteren gesucht

Im Zentrum von „The Acolyte“ steht eine weibliche Hauptfigur, die von Amandla Stenberg („The Hate U Give“, „Hunger Games“) dargestellt wird und den Namen Aura trägt. Ersten Beschreibungen nach steht sie als mögliche Sith-Schülerin auf der Dunklen Seite der Macht.

Star Wars: The Acolyte findet in Amandla Stenberg die Hauptdarstellerin

Nun wurde das Casting zu mindestens zwei weiteren Hauptfiguren eröffnet, die auf die Namen Paul und Miri hören und einen wichtigen Part in der Geschichte um Aura einnehmen werden. Während die Figur Paul als ein Mann mittleren Alters beschrieben wird, der wohl als Mentor an der Seite von Aura fungiert, stellt Miri ein Teenager dar. Viel mehr wird aber auch zu diesen neuen Charakteren noch nicht verraten.

Offen ist weiterhin, ob wir auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren hoffen dürfen. Da Jedi-Meister Yoda zur Zeit der Skywalker-Saga bereits über 900 Jahre alt ist, stehen die Chancen gut, dass er als Oberster des Jedi-Rats auch in „The Acolyte“ auftreten wird – ganz so wie in den neuen Büchern und Comics der High Republic.

Star Wars: The High Republic – Alles, was du zum Start der neuen Reihe wissen musst!

Wann kommt The Acolyte zu Disney Plus?

Ein offizieller Starttermin für die neue Serie steht noch nicht fest. Da sich gerade zahlreiche andere „Star Wars“-Serien wie „Obi-Wan Kenobi“, „Andor“ und „Ahsoka“ sowie weitere Staffeln zu „The Mandalorian“ in Produktion befinden, dürfte ein Start bei Disney+ nicht vor 2023 erfolgen. Gedreht werden soll noch in diesem Jahr.

Weitere Details auch zu den neuen Serien dürften wir bei der anstehenden Star Wars Celebration 2022 vom 26. bis 29. Mai 2022 erfahren.