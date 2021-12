Star Wars: The Acolyte findet in Amandla Stenberg die Hauptdarstellerin

Lucasfilm baut sein Star Wars-Universum weiter aus und kündigte vor genau einem Jahr eine Fülle an weiteren neuen Serien für den hauseigenen Streamingdienst Disney Plus an. In Kürze fällt der Startschuss für die von Fans mit Spannung erwartete Boba Fett-Serie am 29. Dezember. Derweil laufen bereits die Vorbereitungen für die nächsten großen Titeln. Dazu gehört auch die angekündigte Serie Star Wars: The Acolyte.

Serienmacherin und Showrunnerin Leslye Headland, bekannt für die schwarzhumorige Netflix-Serie „Matrjoschka“, hat nun ihren Star für die Serie gefunden: Amandla Stenberg. Die junge Schauspielerin, die zuletzt im Kinofilm „The Hate U Give“ sowie in „Hunger Games“ zu sehen war, soll die Hauptrolle in einer völlig neuen Geschichte im Star Wars-Universum übernehmen, angesiedelt am Ende der High Republic-Ära. Ihr Charakter trägt den Namen Aura.

Stimmen muss der Name Aura aber nicht und könnte lediglich als Alias für den echten Charakter stehen, der zur Geheimhaltung des Projekts benutzt wird – ein bewährtes Mittel bei so großen Produktionen wie Star Wars, wo zahlreiche Figuren und Charaktere den Fans aus Filmen, Büchern und Comics bereits bestens bekannt sind.

Star Wars: The Acolyte – High Republic-Serie für Disney+ angekündigt

The Acolyte: Erste Story-Details sind weiterhin noch geheim

Die Serie ist laut der Ankündigung vor den Ereignissen von „Star Wars Episode I: Die dunkle Bedrohung“ angesiedelt, jedoch sind weiterhin konkrete Details zur Story noch streng geheim. Bekannt ist lediglich, dass sich die Serie um die Fähigkeiten der dunklen Seite der Macht drehen wird und am Ende der High Republic-Ära spielen soll. Damit möchte man ein komplett neues Kapitel im Franchise aufgeschlagen.

Offen ist weiterhin, ob wir auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren hoffen dürfen. Auch sonst wird nicht viel über die neue Serie verraten, die einen eher düsteren Ton anschlagen soll. Im Zentrum steht wie gesagt eine weibliche Hauptfigur. Hoffen wir, dass wir in Kürze weitere Details zur geheimnisvollen Heldin erfahren werden.

Star Wars: The Acolyte frühestens 2023 auf Disney Plus

Ein Releasetermin für die neue Serie Star Wars: The Acolyte steht noch nicht fest. Da die Produktion voraussichtlich erst im nächsten Jahr beginnen wird, sobald der komplette Cast steht, ist nicht vor 2023 mit einem Start auf Disney Plus zu rechnen.

