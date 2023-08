Vergessener Tempel in Totk: Genauer Fundort und beste Möglichkeit zur Anreise

Im Rahmen der Hauptquest Impa und Geoglyphen stattet ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom der altehrwürdigen Impa nördlich vom Neuen Stall von Maritta einen Besuch ab und helft dabei, ihren kaputten Heißluftballon zu reparieren.

Im Nachgang steigt ihr gemeinsam in die Höhe und untersucht die Geoglyphe auf dem Boden. Sobald ihr diese näher untersucht habt, startet der nächste Teil dieser Mission: Die Tränen der Drachen.

Hierfür müsst ihr nach Norden reisen und den Vergessenen Tempel aufsuchen. Aber wo genau befindet sich das antike Bauwerk in Tears of the Kingdom?

Wo finde ich den Vergessenen Tempel?

Habt ihr die Quest Die Tränen der Drachen aktiv, zeigt euch eine gelbe Quest-Markierung die Location des Tempels. Dieser befindet sich allerdings recht gut versteckt am Ostende der Kukudja-Schlucht und kann trotz Markierung ein wenig schwierig zu finden sein.

Nördlich in der Schlucht findet ihr den Vergessenen Tempel. © Nintendo/PlayCentral.de

Etwas weiter südlich und gleichzeitig oberhalb der Schlucht, liegt der Kiujoj-u-Schrein.

Am besten reist ihr aber über den Turm auf dem Tilio-Berg im Hyrule-Gebirge oder den Turm im Zuzukiki-Schneefeld in den Hebra-Bergen an. Von beiden Türmen könnt ihr euch in die Luft katapultieren lassen, um mit dem Parasegel gemütlich bis in die Schlucht und somit zum Vergessenen Tempel zu gelangen.

Von hier aus ist es nur ein kurzer Flug zum Tempel. © Nintendo/PlayCentral.de

Grundsätzlich könnt ihr aber natürlich auch einfach vom Rand in die Schlucht springen und euch vom Parasegel bis zum Eingang tragen lassen. Hierbei handelt es sich um eine aus der Entfernung kaum erkennbare Öffnung in der dicken Tempelwand.

Das Ziel ist beinahe erreicht! © Nintendo/PlayCentral.de

Ein Stück vor dem Eingang könnt ihr auf einer riesigen Säule landen und einen weiteren Krogs-Samen an euch nehmen, indem ihr die Luftballons um euch herum zerstört.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!