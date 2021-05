Der eine oder die andere hat wahrscheinlich schon von Vader Immortal gehört? Hierbei handelt es sich um eine sogenannte „Star Wars“-VR-Series, in der wir mehr über den Dunklen Lord höchstselbst erfahren. Denn wie wir nicht nur durch den Titel wissen, währt das Vermächtnis von Darth Vader schließlich ewig, was sich in dieser VR-Experience adäquat widerspiegelt.

So schlüpfen wir allerdings nicht in die Haut von Darth Vader, sondern viel mehr in die eines Schmugglers, der seiner Arbeit in der Nähe von Mustafar nachgeht. Auf Mustafar befindet sich bekanntermaßen die Festung von Darth Vader und so dürft ihr im Laufe des Spiels eure Lichtschwerttalente ausbauen, gemeinen Gegner den Garaus machen und eine Konfrontation mit dem Oberschurken der weit, weit entfernten Galaxis erleben. Ob ihr sie überlebt, muss sich allerdings erst noch zeigen.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series vorbestellen für PS4

„Vader Immortal: A Star Wars VR Series“ feiert schließlich einen Retail-Release auf der PS4. Heißt, ihr könnt euch schon bald in das vollständige Abenteuer mit allen Episoden auf der PS4 oder PS5 stürzen. Vorausgesetzt ihr verfügt über entsprechendes VR-Equipment – also einer PlayStation VR, samt Move-Controller und Kamera. Für die PS5 benötigt ihr zudem den Adapter, den euch Sony kostenlos zur Verfügung stellt.

Das Datum für die Veröffentlichung fällt auf den 30. Juni 2021. Der Preis beläuft sich auf 37,99€. Ihr könnt den Titel schon jetzt vorbestellen. Bedenkt, wenn ihr das VR-Spiel jetzt vorbestellt, wird es rechtzeitig zum Release zu euch nach Hause geliefert.

Tipp: Falls ihr mit Virtual Reality noch ein wenig warten möchtet, schaut euch die ersten Infos zur PlayStation VR2 an, die Sony kürzlich geteilt hat! Sie wird im Laufe der Zeit ihren Release feiern. „Vader Immortal“ könnt ihr dann auf der PS VR2 sicher in besserer Auflösung und mit den neusten technischen Raffinessen spielen.

