Upload Labs begeistert auf Steam – wie das Sci-Fi-Spiel funktioniert

Ein neues Sci-Fi-Management-Spiel namens Upload Labs hat auf Steam für Furore gesorgt. Seit seiner Veröffentlichung am 3. Oktober 2025 hat das Spiel durchweg sehr positive Bewertungen erhalten. Upload Labs bietet eine spannende Mischung aus Ressourcenmanagement, Idler- und Clicker-Mechaniken und ist komplett kostenlos spielbar.

Spielprinzip und Mechaniken

Wie funktioniert Upload Labs? Das Hauptziel in Upload Labs ist es, einen Computer zu bauen, indem du verschiedene Komponenten über Knoten verbindest. Auch wenn du kein technisches Vorwissen brauchst, sind grundlegende Spielmechaniken wie Hacken, Codieren und Forschen entscheidend, um Fortschritte zu erzielen.

Das Spiel integriert Elemente eines Idler-Spiels, was bedeutet, dass die erstellten Systeme im Hintergrund laufen und sich weiterentwickeln, während du nicht aktiv spielst. Diese Systems können aufgerüstet werden, um eine fortschrittliche künstliche Intelligenz zu entwickeln, die letztendlich die Sci-Fi-Welt des Spiels retten soll.

Bewertungen und Community-Feedback

Was sagen die Spieler über Upload Labs? Die durchschnittliche Bewertung auf Steam ist sehr positiv, was die Beliebtheit des Spiels unterstreicht. Viele Spieler schätzen die Einfachheit der Knoten-basierten Mechanik, die es ermöglicht, automatisierte Systeme ohne großen Aufwand zu erstellen.

Dennoch könnte das Spiel für dich weniger attraktiv sein, wenn du komplexe Systeme mit mehrschichtiger Funktionalität bevorzugst. Das Spiel vereinfacht viele Aspekte des Systemaufbaus, was für einige Hardcore-Fans von Management-Spielen als Nachteil gesehen werden könnte.

Monetarisierung und DLCs

Gibt es Mikrotransaktionen in Upload Labs? Ja, das Spiel beinhaltet einige Mikrotransaktionen und bietet mehrere kostenpflichtige DLCs an, die hauptsächlich zur Beschleunigung des Spielfortschritts dienen. Beispielsweise erhöht das Time Generator Pack die Produktion und Kapazität von Ruhezeiten.

Obwohl der Kauf aller DLC-Pakete etwa 20 Euro kosten könnte, bleibt der gesamte Zusatzinhalt optional. Du kannst das Spiel vollständig und erfolgreich auch ohne diese zusätzlichen Inhalte absolvieren.

Ähnliche Spiele und Empfehlungen

Gibt es ähnliche kostenlose Spiele auf Steam? Wenn dir Upload Labs gefällt, könnte das Spiel Unnamed Space Idle ebenfalls interessant für dich sein. In diesem Spiel baust du ein Raumschiff auf und rüstest es auf, um es in den Kampf gegen feindliche Aliens zu schicken.

Sowohl Upload Labs als auch Unnamed Space Idle kombinieren Sci-Fi-Elemente mit Management-Mechaniken, was sie für Fans des Genres besonders ansprechend macht.

Was hältst du von Upload Labs? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren!