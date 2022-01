Uncharted 4 bekommt angeblich ein eigenes LEGO-Set

LEGO bringt womöglich ein Set zu Uncharted 4: A Thief’s End auf den Markt. Zumindest behaupten das aktuell neue Gerüchte. Demnach könnte das LEGO-Set über 1.000 Teile umfassen und sogar noch in diesem Frühjahr erscheinen. Sully, Nathan Drake und Elena Fisher sollen natürlich auch mit von der Partie sein.

LEGO bringt angeblich Uncharted 4-Set

Darum geht's: LEGO verbindet schon seit geraumer Zeit das Beste beider Welten und kombiniert Videospiele mit Klötzchenbau-Sets. Zu immer mehr berühmten Videospielen erscheinen LEGO-Sets.

Neues LEGO-Set zu Uncharted 4? Jetzt macht ein Gerücht die Runde, demzufolge auch Uncharted 4: A Thief’s End ein eigenes LEGO-Set bekommen könnte. Das soll zumindest laut Brickfanatics über 1.000 Teile umfassen und sowohl einen Jeep als auch eine Höhle beinhalten. Zusätzlich wären Nathan Drake, Sully und Elena Fisher Teil des Sets. Als Release-Zeitraum könnte März 2022 geplant sein.

Mit Vorsicht zu genießen: Eigentlich passt ein LEGO-Set zeitlich sehr gut, weil im Februar der Uncharted-Film in den Kinos startet und am 28. Januar die Uncharted: Legacy of Thieves-Collection für den PC und die PS5 erscheint, zu der neben „Uncharted: Lost Legacy“ auch „Uncharted 4“ gehört. Trotzdem handelt es sich hierbei noch um ein unbestätigtes Gerücht, ihr solltet euch also besser nicht zu früh freuen.

Auch die Seite Brickfanatics weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine Quelle handelt, die normalerweise eher andere Quellen wiedergegeben hat, dieses Mal aber selbst der Ursprung der Nachricht sein soll. Ein entsprechender Instagram-Post wurde mittlerweile gelöscht. Das könnte zwar bedeuten, dass es sich hierbei um eine Meldung handelt, die auf Druck von offizieller Seite wieder offline genommen wurde (weil sie stimmt), das muss aber nicht der Fall sein.

