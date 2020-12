Twin Mirror: Neuer Dontnod-Titel & Launch-Trailer veröffentlicht,

Seit dem 1. Dezember 2020 ist der psychologische Thriller Twin Mirror für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. In dem neuesten Story-lastigen Adventure von Dontnod Entertainment erforscht ihr als Sam Higgs die Stadt Basswood in West Virginia auf der Suche nach der Wahrheit.

Worum geht es in Twin Mirror?

Nach dem tragischen Tod seines besten Freundes kehrt Sam Higgs in seine Heimatstadt Basswood zurück, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Es wird schnell klar, dass diese kleine Stadt in West Virginia zahlreiche dunkle Geheimnisse birgt. Der ehemalige Investigativ-Journalist setzt seine einzigartigen deduktiven Fähigkeiten ein, um die Geheimnisse der Stadt und ihrer Bewohner aufzudecken. Konfrontiert mit seiner Vergangenheit, ist Sam hin- und hergerissen zwischen seiner Suche nach Wahrheit und seinem Wunsch, sich wieder mit seinen Lieben zu verbinden. Wem kann er wirklich vertrauen?

Sam hat verschiedene analytische Fähigkeiten entwickelt, die in „Twin Mirror“ als Mind Palace dargestellt werden – ein Ort, an dem ihr unter anderem die Facetten seiner Persönlichkeit entdeckt.

Bei „Twin Mirror“ handelt es sich um den ersten von Dontnod selbst veröffentlichten Titel, der mit Shibuya Productions koproduziert wird. Die digitale PC-Version ist für ein Jahr exklusiv im Epic Games Store erhältlich. „Twin Mirror“ ist mit PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S kompatibel.