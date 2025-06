The Witcher Staffel 4 – Liam Hemsworth ersetzt Henry Cavill als Geralt

Die Netflix-Serie The Witcher steht vor einem bedeutenden Wandel, da Liam Hemsworth ab der vierten Staffel die Rolle des Geralt von Rivia übernehmen wird. Diese Entscheidung hat bei vielen Fans des Fantasy-Dramas, das auf den Büchern von Andrzej Sapkowski basiert, für Aufsehen gesorgt. Während Henry Cavill die ersten drei Staffeln als Geralt brillierte, wird Liam Hemsworth die letzten beiden Staffeln, Staffel 4 und die abschließende Staffel 5, übernehmen. Doch wie wird diese Neubesetzung in der Serie erklärt?

Die Einführung von Liam Hemsworth als Geralt

Wie wird die Neubesetzung von Geralt erklärt? In Staffel 4 wird eine neue Figur namens Nimue eingeführt, die etwa 100 Jahre nach den Ereignissen um Geralt, Ciri und Yennefer lebt. Nimue, gespielt von Eve Ridley, ist fasziniert von den Legenden dieser Helden. Sie trifft auf einen wandernden Geschichtenerzähler namens Stribog, der von Clive Russell verkörpert wird. Dieser erzählt den Dorfbewohnern Geschichten über Geralt und Co., wobei er verschiedene Versionen präsentiert.

Diese Erzählweise bietet den Machern der Serie die Möglichkeit, die Figur Geralt mit Liam Hemsworth neu zu interpretieren. Während Stribog seine Geschichten erzählt, gibt es eine Montage von Geralt, der gegen Vilgefortz kämpft. In jeder Version des Kampfes trägt Geralt unterschiedliche Rüstungen und Outfits aus den vorherigen Staffeln, doch in allen Szenen ist es Liam Hemsworth, der Geralt darstellt. Dies schafft eine neue Perspektive auf die Vergangenheit und macht Hemsworths Darstellung zum neuen Standard.

Die Rolle von Condwiramurs in Staffel 5

Welche neuen Figuren werden in Staffel 5 eingeführt? In der fünften Staffel wird eine weitere wichtige Figur aus den Büchern, Condwiramurs Tilly, eingeführt. Sie wird von Liv Andrusier gespielt und ist eine Oneiromantin, also eine Magierin, die Träume interpretiert und erforscht. Diese Handlung wird aus dem Buch Lady of the Lake übernommen, wo Condwiramurs der erwachsenen Nimue hilft, mehr über Ciri zu erfahren. Dabei wird auch eine Verbindung zu einem Charakter namens der Fischer König angedeutet, für den jedoch noch keine Besetzung bekannt ist.

Die Serie wird diese Erzählstränge nutzen, um die vorherigen Staffeln neu zu interpretieren und Hemsworths Einstieg in die Rolle zu erklären. In Staffel 5 soll dieser Handlungsstrang eine größere Rolle einnehmen, wobei unklar ist, wie er in die laufende Geschichte um Geralt, Ciri und Yennefer eingebunden wird. Die vierte Staffel von The Witcher soll noch in diesem Jahr erscheinen, während es für die fünfte Staffel noch keinen genauen Veröffentlichungstermin gibt.

Die Zukunft von The Witcher

Was erwartet die Fans in den letzten Staffeln von The Witcher? Mit der Neubesetzung von Geralt und der Einführung neuer Figuren und Handlungsstränge steht den Fans von The Witcher eine aufregende und unerwartete Entwicklung bevor. Die Macher der Serie haben innovative Wege gefunden, um die Neubesetzung nahtlos in die bestehende Geschichte zu integrieren. Mit Liam Hemsworth als Geralt wird die Serie eine neue Dynamik erhalten, die sowohl alte als auch neue Zuschauer begeistern dürfte.

Was hältst du von den Plänen für die vierte Staffel von The Witcher und der Einführung von Liam Hemsworth als Geralt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!